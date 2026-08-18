Venezuela destaca los valores de la Revolución vietnamita

Caracas (VNA) - La Embajada de Vietnam en Venezuela, en coordinación con la Casa de la Amistad Venezuela-Vietnam (CAVV) y la Universidad Internacional de las Comunicaciones (UICOM), celebró este 17 de agosto (hora local) el 81 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



También realizó un seminario titulado “81 años de gloria de la Revolución vietnamita y la visión hacia una nueva era de desarrollo nacional”.



El evento no solo permitió recordar el recorrido histórico de Vietnam, sino que también puso de relieve el afecto y los estrechos vínculos que diversos sectores de la sociedad venezolana mantienen con Vietnam, el Presidente Ho Chi Minh y la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la reunificación nacional.



En la apertura, el presidente de la CAVV y doctor en estudios sobre Vietnam, Carolus Wimmer, felicitó al Partido, al Estado y al pueblo vietnamita con motivo del 81 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, y afirmó que la Revolución de Agosto de 1945 marcó un punto de inflexión que condujo a Vietnam hacia una etapa de independencia y libertad.



A partir de sus visitas y estudios sobre Vietnam, Carolus Wimmer señaló que los logros del país tienen sus raíces en la resiliencia del pueblo vietnamita, el pensamiento de Ho Chi Minh y el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam. Expresó su confianza en que Vietnam seguirá cosechando nuevos logros en su proceso de desarrollo nacional.

El presidente de la Casa de la Amistad Venezuela-Vietnam, Carolus Wimmer. Foto: VNA

Los académicos e investigadores venezolanos participantes en el seminario mostraron especial interés por la historia de la Revolución vietnamita y el pensamiento de Ho Chi Minh.



En su ponencia, la investigadora Joselym Baez destacó el significado de la Revolución de Agosto de 1945 y el espíritu de lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la libertad.



Por su parte, la doctora Anahis Lopez, directora del Instituto de Estudios Asia-Pacífico, y la doctora Arianna Guerrero, jefa del grupo de investigación sobre el pensamiento de Ho Chi Minh de UICOM, analizaron los valores de dicho pensamiento y las lecciones extraídas del proceso de desarrollo de Vietnam.



Anahis Lopez destacó que Vietnam no solo dejó una huella en la historia de la lucha por la liberación nacional, sino que continúa inspirando a numerosos países en sus procesos de desarrollo al combinar el crecimiento económico con el progreso y la justicia social.



En el acto, el embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, agradeció la solidaridad, admiración y respeto que personalidades, intelectuales y ciudadanos venezolanos sienten por el Presidente Ho Chi Minh, el Partido y Vietnam.



Subrayó que estos sentimientos, cultivados durante muchos años, tienen un significado especial y se han convertido en uno de los pilares importantes de la amistad entre ambos pueblos.



Al repasar los 81 años de construcción y desarrollo nacional, el embajador destacó que los logros alcanzados tras cuatro décadas de Renovación han sentado las bases para que Vietnam continúe desarrollándose, mejore las condiciones de vida de su población y consolide su posición y prestigio en el escenario internacional.



En el marco del evento se exhibieron más de 50 fotografías sobre la Revolución de Agosto de 1945 y el proceso de construcción y desarrollo de Vietnam, ofreciendo a los participantes venezolanos una perspectiva visual sobre la historia y las transformaciones del país.



La ceremonia concluyó en un ambiente cercano con actuaciones musicales dedicadas al Presidente Ho Chi Minh a cargo del cantante y compositor venezolano Edgar Parra. Las imágenes, historias y melodías sobre Vietnam volvieron a mostrar que el país no solo es conocido por sus hitos históricos, sino que también ocupa un lugar cálido en el corazón de sus amigos venezolanos./.