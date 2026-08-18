Política

Vietnam y Kirguistán buscan profundizar su amistad tradicional

El embajador de Vietnam, Nguyen Thanh Le, presentó en Biskek una copia de sus cartas credenciales al viceministro de Asuntos Exteriores de Kirguistán, Meder Abakirov. 

El embajador de Vietnam, Nguyen Thanh Le, presentó en Biskek una copia de sus cartas credenciales al viceministro de Asuntos Exteriores de Kirguistán, Meder Abakirov. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam, Nguyen Thanh Le, presentó en Biskek una copia de sus cartas credenciales al viceministro de Asuntos Exteriores de Kirguistán, Meder Abakirov. (Foto: VNA)

Biskek (VNA) - El embajador de Vietnam, Nguyen Thanh Le, entregó el 17 de agosto en Biskek una copia de sus cartas credenciales al viceministro de Asuntos Exteriores de Kirguistán, Meder Abakirov, con lo que asumió oficialmente la representación diplomática de Vietnam en el país de Asia central.

Ambas partes destacaron que la tradicional amistad entre Vietnam y Kirguistán ha registrado avances positivos en los últimos tiempos, especialmente tras la visita oficial a la nación indochina del presidente del Gabinete de Kirguistán, Adylbek Kasymaliev, en marzo de 2025.

Asimismo, acordaron seguir fortaleciendo el intercambio de delegaciones, los contactos de alto nivel y las consultas políticas, a la par de aplicar de manera eficaz los acuerdos alcanzados entre los dos países.

En el ámbito de la cooperación económica, reconocieron que existe un amplio potencial, especialmente en comercio, inversión, transporte, agricultura y turismo. En este sentido, coincidieron en la necesidad de aprovechar mejor el acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEE), estrechar los vínculos entre las empresas de ambos países y facilitar un mayor acceso de sus productos nacionales a sus respectivos mercados.

El turismo fue identificado como un área con grandes perspectivas de cooperación. La parte kirguisa expresó su interés en atraer a más turistas vietnamitas al lago Issyk-Kul, las zonas montañosas y los centros turísticos de invierno, al tiempo que busca promover los destinos costeros y vacacionales de Vietnam entre los visitantes kirguisos. Ambas partes acordaron explorar medidas para mejorar la conectividad aérea y facilitar los intercambios entre sus pueblos.

El embajador Nguyen Thanh Le afirmó que hará todo lo posible para profundizar de manera práctica y eficaz las relaciones entre Vietnam y Kirguistán en diversos ámbitos, incluidos los lazos políticos y diplomáticos, el comercio y la inversión, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo./.

VNA
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