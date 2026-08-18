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ASEAN debate el uso responsable de la IA en el ámbito jurídico

El Foro Jurídico de ASEAN 2026 analiza en Hanoi el uso responsable de la inteligencia artificial en la elaboración y aplicación de las leyes.

Foro Jurídico de ASEAN 2026, bajo el tema “Aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la elaboración y aplicación de las leyes en la era digital”. (Foto: VNA)
Foro Jurídico de ASEAN 2026, bajo el tema “Aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la elaboración y aplicación de las leyes en la era digital”. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Foro Jurídico de ASEAN 2026 comenzó este martes en Hanoi para analizar las oportunidades y desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) en la elaboración y aplicación de las leyes, con especial atención a la necesidad de promover un uso responsable de esta tecnología en el ámbito jurídico y judicial.

Organizado por el Ministerio de Justicia de Vietnam los días 18 y 19 de agosto, el foro reúne a altos responsables y expertos jurídicos de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Secretaría de la ASEAN, organizaciones internacionales y socios para el desarrollo.

En la apertura, el viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau señaló que el rápido avance de la ciencia y la tecnología, la IA y los macrodatos está transformando profundamente las sociedades y las economías, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos y brechas entre los países con distintos niveles de desarrollo digital.

Vietnam ha dado pasos iniciales en este ámbito con la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial y la puesta en marcha del proyecto de desarrollo del Portal Nacional de Legislación para 2026-2030. El país también trabaja en la construcción de una base de datos legislativa nacional y en herramientas para aplicar la IA de forma adecuada y segura.

Según Le Tien Chau, estos avances reflejan el paso de un enfoque legislativo centrado en la “gestión” hacia otro orientado a la “adaptación” y a la creación de condiciones para el desarrollo, manteniendo al mismo tiempo los principios fundamentales y la seguridad de los sistemas.

El viceprimer ministro destacó el papel central de ASEAN en la cooperación regional y propuso que el bloque lidere la elaboración de principios, estándares y normas comunes para el uso de la IA en los ámbitos jurídico y judicial, sobre la base del consenso y el respeto a la soberanía de cada Estado miembro.

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El viceprimer ministro Le Tien Chau y los delegados visitan la exposición de productos basados en inteligencia artificial durante el foro. (Foto: VNA)

A su juicio, la población joven de la ASEAN, su rápido proceso de transformación digital y la diversidad de sus sistemas jurídicos ofrecen condiciones favorables para que la región se convierta en un espacio pionero en el uso responsable de la IA.

Para ello, propuso cuatro prioridades: elaborar principios comunes para la aplicación de la IA en la elaboración y aplicación de las leyes; compartir estándares de datos jurídicos y experiencias de digitalización; desarrollar recursos humanos y apoyar las infraestructuras y la transferencia tecnológica, especialmente en los países con mayores dificultades; y fortalecer el diálogo y las redes de expertos jurídicos y judiciales.

Por su parte, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, afirmó que la transformación digital del sector no debe limitarse a digitalizar procedimientos y bases de datos, sino que debe contribuir a renovar los métodos de elaboración legislativa, mejorar la aplicación de las leyes y facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a los servicios jurídicos.

También advirtió de desafíos como la protección de datos personales, la ciberseguridad, la rendición de cuentas de los sistemas de IA y la transparencia de los algoritmos. Dado el carácter transfronterizo de esta tecnología, consideró necesario reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia enfoques compatibles basados en valores comunes.

Durante el foro, los participantes analizaron la aplicación de la IA en la elaboración y perfeccionamiento de las leyes, el desarrollo del Portal Nacional de Legislación, los marcos jurídicos de los países de ASEAN sobre transformación digital e IA, así como experiencias y buenas prácticas para garantizar un uso responsable de esta tecnología.

Las sesiones temáticas abordaron además el potencial de la IA para una gobernanza inteligente, la soberanía nacional y la gobernanza cooperativa de la IA en el sector público, así como enfoques centrados en las personas y experiencias internacionales en esta materia./.

VNA
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