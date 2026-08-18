ASEAN debate el uso responsable de la IA en el ámbito jurídico

Hanoi (VNA) - El Foro Jurídico de ASEAN 2026 comenzó este martes en Hanoi para analizar las oportunidades y desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) en la elaboración y aplicación de las leyes, con especial atención a la necesidad de promover un uso responsable de esta tecnología en el ámbito jurídico y judicial.



Organizado por el Ministerio de Justicia de Vietnam los días 18 y 19 de agosto, el foro reúne a altos responsables y expertos jurídicos de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Secretaría de la ASEAN, organizaciones internacionales y socios para el desarrollo.



En la apertura, el viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau señaló que el rápido avance de la ciencia y la tecnología, la IA y los macrodatos está transformando profundamente las sociedades y las economías, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos y brechas entre los países con distintos niveles de desarrollo digital.



Vietnam ha dado pasos iniciales en este ámbito con la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial y la puesta en marcha del proyecto de desarrollo del Portal Nacional de Legislación para 2026-2030. El país también trabaja en la construcción de una base de datos legislativa nacional y en herramientas para aplicar la IA de forma adecuada y segura.



Según Le Tien Chau, estos avances reflejan el paso de un enfoque legislativo centrado en la “gestión” hacia otro orientado a la “adaptación” y a la creación de condiciones para el desarrollo, manteniendo al mismo tiempo los principios fundamentales y la seguridad de los sistemas.



El viceprimer ministro destacó el papel central de ASEAN en la cooperación regional y propuso que el bloque lidere la elaboración de principios, estándares y normas comunes para el uso de la IA en los ámbitos jurídico y judicial, sobre la base del consenso y el respeto a la soberanía de cada Estado miembro.

El viceprimer ministro Le Tien Chau y los delegados visitan la exposición de productos basados en inteligencia artificial durante el foro. (Foto: VNA)

A su juicio, la población joven de la ASEAN, su rápido proceso de transformación digital y la diversidad de sus sistemas jurídicos ofrecen condiciones favorables para que la región se convierta en un espacio pionero en el uso responsable de la IA.



Para ello, propuso cuatro prioridades: elaborar principios comunes para la aplicación de la IA en la elaboración y aplicación de las leyes; compartir estándares de datos jurídicos y experiencias de digitalización; desarrollar recursos humanos y apoyar las infraestructuras y la transferencia tecnológica, especialmente en los países con mayores dificultades; y fortalecer el diálogo y las redes de expertos jurídicos y judiciales.



Por su parte, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, afirmó que la transformación digital del sector no debe limitarse a digitalizar procedimientos y bases de datos, sino que debe contribuir a renovar los métodos de elaboración legislativa, mejorar la aplicación de las leyes y facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a los servicios jurídicos.



También advirtió de desafíos como la protección de datos personales, la ciberseguridad, la rendición de cuentas de los sistemas de IA y la transparencia de los algoritmos. Dado el carácter transfronterizo de esta tecnología, consideró necesario reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia enfoques compatibles basados en valores comunes.



Durante el foro, los participantes analizaron la aplicación de la IA en la elaboración y perfeccionamiento de las leyes, el desarrollo del Portal Nacional de Legislación, los marcos jurídicos de los países de ASEAN sobre transformación digital e IA, así como experiencias y buenas prácticas para garantizar un uso responsable de esta tecnología.



Las sesiones temáticas abordaron además el potencial de la IA para una gobernanza inteligente, la soberanía nacional y la gobernanza cooperativa de la IA en el sector público, así como enfoques centrados en las personas y experiencias internacionales en esta materia./.