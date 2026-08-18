Hanoi (VNA) – Casi 17 años después del lanzamiento de la campaña “Los vietnamitas priorizan los productos vietnamitas”, los productos nacionales han fortalecido considerablemente su posición en el mercado interno.



Sin embargo, ante una competencia global cada vez más intensa, el objetivo ya no es solo impulsar el consumo de productos vietnamitas, sino desarrollar marcas nacionales capaces de conquistar a los consumidores mediante la calidad, la innovación y el valor añadido, y utilizar esa fortaleza como plataforma para expandirse al exterior.



De priorizar productos vietnamitas a elegir marcas vietnamitas



En los primeros años de la campaña, el principal objetivo era cambiar los hábitos de consumo y animar a los ciudadanos a dar prioridad a los productos fabricados por empresas nacionales.



Casi 17 años después, la iniciativa ha generado cambios positivos. Los productos vietnamitas están cada vez más presentes en las modernas redes de distribución y numerosas categorías han consolidado su posición en el mercado interno.



Marcas vietnamitas conquistan a los consumidores nacionales para dar el salto global. (Foto: hanoimoi.vn)



En grandes cadenas minoristas como Central Retail, WinMart, Saigon Co.op, BRG Mart, Hapro Mart y AEON, los productos nacionales mantienen una elevada presencia, especialmente en alimentos, artículos de primera necesidad, ropa y productos para el hogar. Esto refleja que los consumidores los eligen cada vez más por su calidad y no únicamente por su origen.



No obstante, el mercado plantea nuevas exigencias. Los consumidores tienen más opciones y esperan mayores niveles de calidad, diseño, experiencia de compra y responsabilidad empresarial con el medio ambiente y la sociedad. Por ello, las empresas vietnamitas ya no pueden depender solo del sentimiento de apoyo a los productos nacionales, sino que necesitan una competitividad real.



A medida que Vietnam se integra en la economía mundial, los productos extranjeros de alta calidad y respaldados por estrategias de marca sólidas ganan terreno en el mercado interno. Para mantener su cuota y ampliar las exportaciones, las empresas vietnamitas deben superar la competencia basada únicamente en precios y construir marcas con un valor diferencial.



En este proceso, muchas compañías han pasado a invertir más en investigación y desarrollo (I+D), transformación digital, transición ecológica y capacidades de gestión.



Le Hong Quang, director general de la Corporación MISA, afirmó que las empresas deben fortalecer sus capacidades internas mediante la mejora de la calidad, la innovación y el liderazgo para construir marcas nacionales competitivas.



También señaló que la transformación digital constituye un pilar fundamental, ya que la tecnología puede elevar la productividad y la calidad y mejorar la capacidad de respuesta ante el mercado. Vinamilk es un ejemplo de este enfoque. La empresa mantiene una calificación AAA+ de Brand Finance, el nivel más alto de fortaleza de marca, y ha sido reconocida por sus iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social. Su experiencia demuestra que una marca solo puede crecer de forma sostenible cuando genera confianza entre los consumidores.



Según Brand Finance, el valor de la marca nacional de Vietnam alcanzó unos 519.600 millones de dólares en 2025, situando al país en el puesto 32 entre 193 economías. El resultado refleja una mejora de la imagen y competitividad de la economía vietnamita, pero también evidencia la necesidad de desarrollar más marcas capaces de competir internacionalmente.



Aumentar la competitividad para llegar a los mercados globales



Vu Ba Phu, director general de la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, afirmó que el enfoque debe ir más allá de la promoción comercial y centrarse en una estrategia de marca nacional con las empresas como protagonistas. El ministerio trabaja en una estrategia para 2026-2035, con visión hasta 2045, destinada a elevar el valor de los productos con el sello “Hecho en Vietnam”.



Esta orientación supone un cambio en las fuentes de competitividad. Las empresas ya no pueden depender principalmente de la escala de producción o de los bajos costes laborales, sino que deben reforzar sus capacidades en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, producción ecológica y gobernanza corporativa.



Tras más de dos décadas, el Programa de Marca Nacional de Vietnam (Vietnam Value) ha consolidado un grupo de 190 empresas con 359 productos reconocidos como marcas nacionales. Estas compañías representan cerca del 89% del valor total de las marcas corporativas más valiosas de Vietnam, lo que demuestra que invertir en marca también significa invertir en competitividad.



El Gobierno aspira a contar con unas 1.000 empresas con marcas nacionales para 2030, capaces de liderar cadenas de valor y fortalecer la economía. Conquistar primero a los consumidores nacionales sobre la base de capacidades reales permitirá a las empresas vietnamitas construir una plataforma sólida para acceder a los mercados internacionales y elevar el prestigio de los productos y de la marca nacional de Vietnam./.