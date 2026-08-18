Resolución 70 amplía el acceso empresarial a la energía verde en Vietnam

Hanoi (VNA) - La seguridad energética y la transición verde se han convertido en dos pilares paralelos de la estrategia nacional de desarrollo de Vietnam, en un contexto en el que diversas políticas impulsan la transición energética y amplían las oportunidades de las empresas para acceder a fuentes de electricidad limpia.



La Resolución N.º 70-NQ/TW, aprobada el 20 de agosto de 2025 por el Buró Político sobre la garantía de la seguridad energética nacional, establece que el desarrollo energético debe adelantarse para asegurar un suministro suficiente para el desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, promueve las energías renovables, la diversificación de las fuentes de suministro y un mercado energético moderno, transparente y eficiente, creando condiciones favorables para las inversiones y aumentando la competitividad del mercado eléctrico vietnamita.



En línea con esta orientación, el mecanismo de compra directa de electricidad (DPPA) y los sistemas de almacenamiento de energía (BESS) desempeñan un papel cada vez más importante para garantizar un suministro eléctrico verde estable y seguro y responder a las necesidades de producción y negocios.



Aunque la oferta de energías renovables crece rápidamente, los BESS son un componente indispensable para que el sistema opere de manera eficiente. No se trata solo de baterías para almacenar electricidad, sino de una tecnología que aporta flexibilidad y fiabilidad al sistema eléctrico.



La Agencia Internacional de la Energía considera los BESS una herramienta clave para garantizar una transición segura hacia las energías renovables. Por ello, se propone establecer políticas piloto de apoyo financiero, incentivos fiscales y crediticios para proyectos BESS, así como un mecanismo de ventanilla única entre los sectores de industria y comercio, electricidad, construcción y prevención y lucha contra incendios.



Nguyen Huu Khoa, profesor de la Escuela Superior de Electricidad de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que los BESS son fundamentales para la seguridad energética nacional. Según el Plan Eléctrico VIII, Vietnam prevé desarrollar sistemas de almacenamiento a escala de generación y red de entre 10 y 16 GW. El norte será prioritario debido al fuerte crecimiento de la demanda, mientras Ciudad Ho Chi Minh y las provincias meridionales ya han experimentado con modelos BESS. Estos sistemas también ayudan a estabilizar la frecuencia y el voltaje y a optimizar los costes.



Desde el sector empresarial, Nguyen Van Hoang, vicepresidente de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam, señaló que el uso de energía limpia se está convirtiendo en un requisito cada vez más importante, especialmente para las empresas integradas en cadenas de suministro y orientadas a la exportación. Muchas compañías textiles han adoptado modelos de fábricas verdes con paneles solares en los tejados, aunque persiste el problema de los excedentes de electricidad durante los períodos sin producción.



Para conectar las fuentes de energía limpia con los consumidores alejados de las zonas de generación, el profesor asociado Pham Trung Kien propuso combinar BESS con tecnologías de transporte energético, lo que permitiría evitar las elevadas inversiones en líneas de transmisión.



Por su parte, Nguyen Vo Truong An, director general de la Bolsa de Créditos de Carbono de la ASEAN, propuso crear una plataforma digital de negociación de electricidad o energía que permita conectar a compradores y vendedores, estandarizar contratos y digitalizar los datos de generación y consumo.



El Gobierno promulgó recientemente el Decreto Nº 243/2026/ND-CP, que modifica las normas sobre DPPA y energía solar en tejados para autoconsumo. Previamente, la Asamblea Nacional aprobó la Resolución N.º 253/2025/QH15 sobre políticas de desarrollo energético para 2026-2030.



Según Nguyen Xuan Quy, vicepresidente de la Asociación de Energía Limpia de Vietnam, la eficacia del DPPA y los BESS requiere un ecosistema normativo coherente, con tarifas de red transparentes, contratos modelo, mejores sistemas de medición y liquidación y una mayor participación empresarial.



También es necesario perfeccionar la certificación del origen de la electricidad renovable, impulsar las redes de transmisión y garantizar la coordinación entre DPPA, energía solar en tejados y BESS. Estas medidas permitirán crear un entorno de inversión más estable, transparente y predecible, favoreciendo que las empresas adopten estrategias energéticas a largo plazo y pasen de la fase piloto a inversiones efectivas./.





VNA