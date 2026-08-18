Proyectos clave de infraestructura impulsan el crecimiento de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Un conjunto de 16 proyectos clave de infraestructura, con una inversión total de 9.500 millones de dólares y cuya ejecución o inauguración está prevista para las celebraciones del próximo Día Nacional (2 de septiembre), podría dar un fuerte impulso a la economía de Ciudad Ho Chi Minh, desbloquear recursos de capital actualmente inmovilizados y ampliar el espacio de desarrollo de este importante centro económico del sur.



Según el informe socioeconómico de la ciudad, el Producto Interior Bruto Regional (PIBR) de Ciudad Ho Chi Minh creció un 8,55% interanual en el primer semestre de 2026. Aunque se trata de un resultado positivo y uno de los ritmos de crecimiento más elevados del país, la ciudad afronta una presión considerable en la segunda mitad del año para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos establecido por el Gobierno.



Por ello, el crecimiento del PIBR deberá acelerarse de forma significativa en el tercer y cuarto trimestres, en un contexto en el que los motores tradicionales, como el consumo interno y las exportaciones, afrontan presiones derivadas del aumento de los costes de los materiales y las fluctuaciones de los mercados internacionales.



Ante esta situación, los expertos consideran que los grandes proyectos de infraestructura pueden desempeñar un papel catalizador para acelerar el crecimiento económico en los últimos meses del año.



Le Hoang Chau, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Ciudad Ho Chi Minh (HoREA), afirmó que la ejecución simultánea de grandes proyectos de infraestructura, renovación urbana y vivienda social generaría un impulso adicional para la economía y contribuiría a alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos de la ciudad.



La movilización de un volumen tan elevado de recursos podría tener un efecto estimulante no solo en la metrópolis del sur, sino también en la economía nacional. Si se ejecutan de manera coordinada, estos proyectos generarían un impulso inmediato a través de la construcción y la inversión, al tiempo que sentarían las bases para el desarrollo a largo plazo y mejorarían las condiciones de vida de la población, añadió.



El profesor asociado y doctor Pham Viet Thuan, director del Instituto de Recursos Naturales y Economía Ambiental de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que los proyectos de infraestructura contribuirán a desbloquear recursos de capital actualmente inmovilizados en empresas y proyectos de inversión pública.



Se espera que iniciativas como el ferrocarril Thu Thiem-Long Thanh y algunos tramos de la carretera de circunvalación N.º 4 movilicen importantes recursos, tanto del presupuesto estatal como de inversiones mediante asociaciones público-privadas (APP), y los canalicen hacia la economía, generando un efecto multiplicador en las cadenas de suministro.



El auge de la construcción impulsará inicialmente la demanda de materiales como cemento, acero, hormigón y ladrillos, además de crear un gran número de empleos directos e indirectos y contribuir a garantizar la seguridad social. Asimismo, la inversión en infraestructura por valor de 9.500 millones de dólares podría estimular el crecimiento del crédito mediante la financiación de proyectos de infraestructura y los préstamos hipotecarios, ayudando a liberar capital de trabajo en el sistema bancario, señaló.



A más largo plazo, la mejora de las infraestructuras de conectividad permitirá reducir los costes de transporte y flete, disminuir los gastos logísticos y mejorar la competitividad de los productos nacionales. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas zonas urbanas y proyectos de vivienda social impulsará la expansión de servicios esenciales, como escuelas, supermercados, mercados y centros de salud, lo que contribuirá a dinamizar el consumo minorista, apuntó.



La finalización simultánea de las infraestructuras de conectividad regional y de vivienda social no solo ayudará a hacer frente a los desafíos económicos a corto plazo, sino que también ampliará el espacio para el desarrollo urbano y favorecerá la atracción de inversión extranjera directa a largo plazo, afirmó./.

VNA