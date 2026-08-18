Vietnam y Alemania establecen un canal oficial para coordinar la investigación de un incidente aéreo

Hanoi (VNA) - Las autoridades de aviación de Vietnam establecerán un canal oficial de comunicación con sus homólogas alemanas para coordinar la investigación del incidente ocurrido el 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Múnich, en el que estuvo involucrado el vuelo VN34 de Vietnam Airlines. Al mismo tiempo, se reforzará la supervisión de la seguridad aérea para prevenir incidentes similares.



Según un documento recién firmado por el viceministro de Construcción, Le Anh Tuan, la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) deberá establecer de inmediato este canal de comunicación y coordinar con las autoridades alemanas responsables de la investigación de incidentes aéreos, así como con los organismos pertinentes, para recabar información y participar en la investigación de acuerdo con la normativa vigente.



Asimismo, la CAAV deberá informar oportunamente sobre las conclusiones de las autoridades investigadoras alemanas y las medidas adoptadas para abordar el incidente y prevenir casos similares.



También se le ha pedido reforzar la supervisión de la seguridad en la formación del personal aeronáutico, así como en las operaciones y el mantenimiento de las aeronaves de las aerolíneas vietnamitas. Además, deberá garantizar la difusión de información objetiva, completa y oportuna para evitar que rumores infundados generen preocupación entre la población.



Por su parte, se ha instado a Vietnam Airlines a colaborar estrechamente con las autoridades alemanas encargadas de la investigación y con los fabricantes de aeronaves y motores para apoyar las pesquisas y esclarecer las causas del incidente.



La aerolínea de bandera nacional también deberá revisar sus procedimientos de formación para el personal aeronáutico y los equipos de operaciones y mantenimiento, además de cumplir estrictamente con sus obligaciones hacia los pasajeros afectados.



Previamente, la CAAV había informado al Ministerio de Construcción sobre el incidente protagonizado por la aeronave VN-A867 de Vietnam Airlines en el Aeropuerto Internacional de Múnich el 15 de agosto.



Según Vietnam Airlines, para la tarde del 16 de agosto ya se habían dispuesto itinerarios alternativos para todos los pasajeros, tanto en vuelos operados por la propia compañía como por otras aerolíneas.



La compañía continuó prestando asistencia a los pasajeros que necesitaban modificar sus itinerarios en función de la situación. Mientras esperaban los vuelos de reemplazo, se les proporcionó alojamiento, comidas, transporte y otros servicios de apoyo necesarios.



De acuerdo con el informe de la aerolínea y la información preliminar recopilada, el vuelo VN34 tenía previsto despegar del aeropuerto alemán con destino al Aeropuerto Internacional Noi Bai, en Hanoi. Tras el despegue, se activaron alertas que indicaban que la cola de la aeronave había rozado la pista y que se había detectado un problema con la presión de los neumáticos.



La tripulación informó a los controladores aéreos y decidió regresar al Aeropuerto Internacional de Múnich para realizar una inspección técnica. Posteriormente, la aeronave fue atendida por los servicios de tierra y trasladada a una zona de estacionamiento para someterla a una evaluación técnica y facilitar la investigación del incidente.



Los 271 pasajeros y los 16 miembros de la tripulación resultaron ilesos. No se registraron heridos./.

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