Impulsan la innovación y las iniciativas creativas en la provincia de Lai Chau

Lai Chau, Vietnam (VNA) - En los últimos años, el movimiento de investigación y propuesta de iniciativas en la provincia vietnamita de Lai Chau ha experimentado un notable desarrollo, impulsando la innovación en organismos y entidades, lo que ha contribuido a mejorar la eficiencia del trabajo, la calidad de los servicios prestados a la población y el desarrollo socioeconómico local.

El Departamento de Ciencia y Tecnología local ha asesorado activamente a las autoridades provinciales en la aplicación de diversas medidas destinadas a promover las iniciativas innovadoras. De manera periódica se llevan a cabo actividades de divulgación y orientación para actualizar información sobre las iniciativas en plataformas digitales.

Asimismo, se ha reforzado la conexión con el Portal de Iniciativas de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología, facilitando que organismos y entidades accedan, compartan y reproduzcan modelos eficaces.

El movimiento de investigación y propuesta de iniciativas atrae cada vez a un mayor número de funcionarios, empleados públicos y trabajadores. Entre 2015 y 2025, la provincia recibió 34.725 propuestas para su reconocimiento, de las cuales 33.213 fueron reconocidas, lo que representa el 95,6%.

En particular, numerosas iniciativas en el ámbito educativo han contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de las zonas montañosas. Entre ellas destaca la iniciativa “Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos de primaria”, desarrollada por Le Khac Linh, Bui Van Hai y Nguyen Tien Anh, de la Escuela Primaria Semiinterna para Minorías Étnicas de Thu Lum, en la comuna de Thu Lum. La iniciativa fue reconocida a nivel institucional y aplicada ampliamente, con resultados positivos. En el curso 2025-2026, el porcentaje de alumnos que pasaron al siguiente nivel educativo alcanzó el 100%.

El profesor Bui Van Hai del centro docente explicó que, ante la desigual calidad educativa, el equipo investigó y propuso soluciones adecuadas a la realidad local. Tras su aplicación, los alumnos mostraron avances significativos en sus estudios, así como en lectura, escritura, cálculo y capacidad de aprendizaje autónomo. Los docentes también adoptaron un papel más activo en la renovación de los métodos de enseñanza y reforzaron la coordinación con las familias para apoyar a los estudiantes.

En aplicación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre un avance decisivo en el desarrollo de la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, la provincia promulgó el Plan Nº 03-KH/BCĐ, de fecha 10 de febrero de 2026, para poner en marcha iniciativas y modelos innovadores en estos ámbitos durante 2026.

Hasta la fecha, los departamentos, sectores y localidades de toda la provincia han registrado 160 iniciativas y modelos innovadores. Estos abarcan ámbitos como educación, salud, asuntos internos, justicia, agricultura y medio ambiente, construcción, ciencia y tecnología, transformación digital, construcción del Partido y del sistema político y gestión estatal. Su objetivo es eliminar obstáculos y cuellos de botella en los mecanismos, las políticas y los métodos de ejecución de las tareas.

Cada iniciativa y modelo innovador se desarrolla siguiendo criterios claros en cuanto a responsables, tareas, plazos, resultados y responsabilidades.

Entre los modelos destacados figura el “Asistente virtual de IA para funcionarios de la provincia de Lai Chau”, desarrollado por funcionarios y empleados del Departamento de Ciencia y Tecnología.

Bui Thi Duyen, integrante del equipo responsable del modelo, señaló que el asistente virtual se está diseñando para que sea fácil de usar y responda a las necesidades prácticas de los funcionarios. La herramienta permite consultar rápidamente documentos y datos necesarios para el trabajo, reduciendo la carga de procesamiento de información y mejorando la eficacia de la labor de asesoramiento y ejecución de tareas.

El equipo prevé seguir perfeccionando la base de datos, mejorar las capacidades de interacción y ampliar las funciones del asistente para apoyar mejor la gestión y administración de los organismos y entidades de la provincia.

Junto con la aplicación de estos modelos innovadores, las actividades relacionadas con las iniciativas continúan recibiendo atención, orientación y apoyo de las autoridades de distintos niveles y sectores.

Bui Thi Le Dung, subdirectora del Departamento de Ciencia y Tecnología, señaló que en los últimos años numerosos funcionarios y trabajadores de la provincia han investigado y propuesto soluciones e iniciativas destinadas a mejorar tanto el trabajo como la producción. Estas propuestas están cada vez más vinculadas a las necesidades reales y se centran en resolver dificultades y obstáculos en la gestión y administración, así como en las actividades productivas y empresariales.

Según la funcionaria, la aplicación de modelos innovadores en el espíritu de la Resolución Nº 57-NQ/TW ha dado un fuerte impulso al desarrollo de la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital en la provincia. En el futuro, el sector continuará asesorando sobre mecanismos y políticas de apoyo, promoviendo la aplicación de tecnologías digitales y la inteligencia artificial, y reconociendo y premiando oportunamente a colectivos e individuos destacados para extender el espíritu innovador a toda la sociedad.

Con la determinación de las autoridades y sectores, junto con el espíritu proactivo y creativo de funcionarios, empleados públicos y trabajadores, se espera que estas iniciativas sigan extendiéndose y generen nuevos avances en el camino hacia un Lai Chau verde, dinámico y sostenible en la era digital./.