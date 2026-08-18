Vietnam rinde homenaje al exprimer ministro chino Zhu Rongji

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezó hoy una delegación del Partido, el Estado y el Frente de la Patria que rindió homenaje al exprimer ministro del Consejo de Estado chino Zhu Rongji en la Embajada de China en Hanoi, tras su fallecimiento.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, enviaron coronas de flores en señal de condolencia.



Durante la ceremonia, Le Minh Hung transmitió las profundas condolencias de los dirigentes vietnamitas al secretario general del Partido y presidente de China, Xi Jinping, a los dirigentes chinos y a la familia de Zhu Rongji.



El jefe de Gobierno vietnamita destacó la dedicación y las importantes contribuciones del exdirigente chino al fortalecimiento de los vínculos entre los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de ambas naciones.



El embajador chino en Vietnam, He Wei, expresó el agradecimiento de Xi Jinping y de los dirigentes chinos a los máximos dirigentes vietnamitas por sus mensajes y coronas de condolencias, así como al primer ministro Le Minh Hung por encabezar la delegación que acudió a rendir homenaje.



He Wei afirmó que China concede especial importancia y prioridad al fortalecimiento de las relaciones de amistad, la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con significado estratégico. Asimismo, manifestó su confianza en que Vietnam alcanzará sus objetivos de desarrollo en la nueva era.

El primer ministro Le Minh Hung (izquierda) expresa sus condolencias al personal de la Embajada de China en Vietnam. (Foto: VNA)



Por su parte, Le Minh Hung reiteró que Vietnam considera las relaciones con China una prioridad máxima y subrayó que los esfuerzos y contribuciones de las sucesivas generaciones de dirigentes de ambos países constituyen una base fundamental para seguir consolidando los lazos bilaterales.



El primer ministro propuso mantener una estrecha coordinación, intensificar los contactos de alto nivel y a todos los niveles, y promover una cooperación sustantiva conforme a los entendimientos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países, con el objetivo de generar beneficios concretos para sus pueblos./.