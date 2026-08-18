Líder vietnamita llama a convertir el legado de las generaciones anteriores en acción

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó hoy que el mejor homenaje a las generaciones anteriores es la responsabilidad y la acción de las actuales, al destacar la necesidad de convertir el legado revolucionario en resultados concretos para el desarrollo del país y el bienestar del pueblo.



Con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, el Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebraron hoy en Hanoi un encuentro con miembros y exmiembros del Buró Político y del Secretariado de distintos períodos, así como integrantes del Comité Central del XIII mandato que no fueron reelegidos para el XIV.

El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, y los principales dirigentes del Partido y del Estado presiden el encuentro. (Foto: VNA)



En el evento, el primer ministro Le Minh Hung presentó un informe sobre la situación socioeconómica y la construcción del Partido durante los primeros seis meses de 2026, así como las principales tareas para el segundo semestre y el período siguiente. Los participantes formularon propuestas sobre el fortalecimiento de la unidad, la construcción del Partido, la mejora del aparato estatal, el desarrollo nacional y el bienestar de la población.



En su intervención, To Lam expresó su profundo reconocimiento a las importantes contribuciones de los exdirigentes del Partido y del Estado. Destacó que, desde diferentes cargos y etapas, contribuyeron a definir las orientaciones nacionales, proteger los logros revolucionarios, impulsar la renovación y la integración internacional y sentar las bases del desarrollo actual.



Según el mandatario, la generación actual hereda no solo los logros, el potencial y la posición alcanzados por el país, sino también la experiencia, la determinación y las tareas aún pendientes. Este legado representa tanto un valioso patrimonio como una profunda responsabilidad para las nuevas generaciones.



Al hacer balance de los últimos 81 años, especialmente de las cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), el secretario general y presidente destacó los importantes avances de Vietnam. De un país devastado por la guerra y sometido durante años al aislamiento y el embargo, la nación indochina se ha convertido en una economía de ingreso mediano alto, con una integración internacional cada vez más profunda, una defensa y seguridad fortalecidas y una posición internacional en ascenso.



Estos logros, afirmó, son fruto de la dirección del Partido, de la gran unidad nacional y de la inteligencia, el esfuerzo y los sacrificios de numerosas generaciones. Por ello, llamó a preservar la continuidad histórica, fortalecer la unidad y reconocer los logros como patrimonio común, sin atribuirlos a una sola generación.



Ante un contexto internacional de rápidos cambios y un volumen creciente de tareas nuevas y complejas, To Lam pidió pasar decididamente de las decisiones a la acción, de la reorganización institucional a una mejora efectiva del funcionamiento y de la determinación política a resultados concretos para la población.



Asimismo, instó a fortalecer el liderazgo integral del Partido, renovar sus métodos de dirección y elevar la capacidad de gobierno. Los cuadros, especialmente los de alto nivel, deben dar ejemplo, actuar con integridad, atreverse a pensar, actuar y asumir responsabilidades por el interés común, además de reforzar el control del poder y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas.



También subrayó la necesidad de construir un aparato estatal compacto, fuerte, eficiente y eficaz, y renovar el modelo de desarrollo sobre la base de la productividad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la calidad de los recursos humanos.



El dirigente vietnamita insistió en que la población debe ocupar una posición central y ser sujeto, objetivo y motor de todas las decisiones, para que pueda participar y beneficiarse justamente de los frutos del desarrollo.



En materia de reconocimiento a quienes contribuyeron a la causa revolucionaria, pidió intensificar la atención a las personas con méritos y la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires. Rendir homenaje a quienes contribuyeron a la causa nacional, subrayó, es un deber permanente del Partido, el Estado y toda la sociedad.



Destacó además la necesidad de preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, así como un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo. En las nuevas condiciones, señaló, la autonomía debe abarcar también las capacidades estratégicas del país en materia económica, tecnológica, de datos, energía, alimentos, recursos hídricos y recursos humanos.



Respecto a las opiniones formuladas durante el encuentro, pidió a los organismos competentes recopilarlas y clasificarlas para su estudio y tratamiento. Las propuestas consideradas acertadas y beneficiosas para el país y la población deben traducirse en tareas y resultados concretos.



El secretario general y presidente expresó asimismo su deseo de que los antiguos dirigentes continúen aportando su experiencia, conocimientos y dedicación al Partido, al Estado y al pueblo, contribuyendo a fortalecer la unidad y transmitir su experiencia y cultura de liderazgo a las nuevas generaciones.



Afirmó que el mejor homenaje a las generaciones anteriores es la responsabilidad y la acción de las generaciones actuales, mientras que la mayor responsabilidad hacia las generaciones futuras consiste en construir bases sólidas y crear mejores condiciones para que el país siga avanzando.



Con la unidad del Partido, el consenso de toda la población y las fuerzas armadas, y sobre la base de la experiencia de las generaciones anteriores y el espíritu innovador de las actuales, el mandatario expresó su confianza en que Vietnam cumplirá con éxito la Resolución del XIV Congreso del Partido y sentará bases sólidas para alcanzar la meta de 2045: construir un país pacífico, independiente, próspero, civilizado y feliz.

El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, (tercero a la izquierda) entrega la Orden de Ho Chi Minh a exdirigentes del Partido y del Estado. (Foto: VNA)

En el encuentro, To Lam entregó la Orden de Ho Chi Minh a cinco antiguos miembros del Buró Político: el expresidente Luong Cuong; el ex primer ministro Pham Minh Chinh; el exsecretario del Comité Central del Partido y exjefe de la Comisión de Asuntos Internos Phan Dinh Trac; el ex viceprimer ministro permanente Nguyen Hoa Binh; y el exsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh Nguyen Van Nen.



También se entregaron la Orden de la Independencia de primera y segunda clase y las insignias del Partido por 60, 45, 40 y 35 años de militancia a dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado./.