Provincia vietnamita de Khanh Hoa impulsa su ecosistema Halal

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Khanh Hoa impulsa el desarrollo de un ecosistema Halal con el objetivo de atraer a turistas musulmanes nacionales e internacionales, diversificar los mercados turísticos y mejorar su competitividad como destino.



En el marco de la Decisión N.º 10/QD-TTg, aprobada en 2023, la localidad considera el turismo Halal una de las orientaciones importantes para ampliar sus mercados internacionales y su espacio de desarrollo turístico.



Tras su integración con la vecina provincia de Ninh Thuan, Khanh Hoa cuenta con más de 500 kilómetros de costa, cerca de 200 islas y cuatro bahías destacadas: Nha Trang, Cam Ranh, Van Phong y Vinh Hy. Estas condiciones ofrecen amplias posibilidades para desarrollar productos de turismo marítimo, ocio, deportes acuáticos, bienestar y resorts de alta gama.



Productos destacados de Khanh Hoa. (Foto: VNA)

Los valores culturales de la comunidad Cham, junto con el patrimonio, las aldeas artesanales, los espacios ecológicos y el turismo comunitario, también pueden contribuir a crear experiencias adaptadas a las preferencias de los visitantes musulmanes, especialmente en los segmentos de turismo familiar, cultural y experiencial.



Según Truong Van Tien, director del Centro de Promoción de Inversiones, Comercio y Turismo de Khanh Hoa, la provincia ha elaborado planes para gestionar la calidad y desarrollar productos y servicios Halal, con el objetivo de construir progresivamente un ecosistema integrado en el que las empresas desempeñen un papel central.



La estrategia también contempla conectar las materias primas, el procesamiento, la logística, la promoción comercial y la atracción de inversiones, con el propósito de ampliar los mercados y participar en la cadena de valor Halal mundial.



En el sector agroindustrial, la provincia ha aprobado un proyecto para desarrollar productos Halal de carne de cabra y oveja hasta 2030, con la meta de convertirse en un centro nacional de cría, procesamiento y exportación de estos productos.



En el ámbito turístico, Khanh Hoa fomenta las inversiones en hoteles, restaurantes, resorts y atracciones que cumplan los estándares Halal. Asimismo, prevé promover el destino en mercados como Malasia, Indonesia, Brunei, Oriente Medio y Asia del Sur, además de estudiar nuevas conexiones aéreas internacionales.



Las empresas locales están orientando sus productos hacia el turismo de playa y bienestar, el golf, el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE), la cultura Cham, el turismo comunitario y el ecoturismo para los visitantes musulmanes.



El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Vietnam, Bader Almatrooshi, señaló que Khanh Hoa posee un gran potencial para atraer a turistas de alto poder adquisitivo de su país, gracias a sus resorts de alta gama y a sus servicios, privacidad, comodidades y calidad.



Por su parte, el vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, Nguyen Long Bien, afirmó que Khanh Hoa reforzará la formación de recursos humanos y ampliará la cooperación con organizaciones de certificación, empresas y socios internacionales para construir un destino seguro y atractivo para los visitantes musulmanes.



El aeropuerto internacional de Cam Ranh constituye una importante puerta de entrada para estos mercados. Hasta julio de 2026, Khanh Hoa había recibido 15,1 millones de visitantes, un aumento del 38,9% interanual, incluidos 5,5 millones de extranjeros, un 67,2% más. Los ingresos turísticos alcanzaron 52.143,1 mil millones de dongs, un incremento del 21,5% respecto al mismo período de 2025.



El aeropuerto internacional de Cam Ranh constituye una importante puerta de entrada para estos mercados. Hasta julio de 2026, Khanh Hoa había recibido 15,1 millones de visitantes, un aumento del 38,9% interanual, incluidos 5,5 millones de extranjeros, un 67,2% más. Los ingresos turísticos alcanzaron casi dos mil millones de dólares, un incremento del 21,5% respecto al mismo período de 2025.



Con sus recursos naturales y culturales, infraestructura y orientación de desarrollo, Khanh Hoa aspira a consolidarse como un centro internacional de turismo marítimo y avanzar en la construcción de una imagen como destino Halal atractivo en el Sudeste Asiático./.