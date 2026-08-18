Economía

Inauguran en Da Nang Espacio de Exhibición de Tecnología e Innovación de Daegu (Corea del Sur)

Con la presencia del vicepresidente del Comité Popular de la ciudad, Ho Quang Buu, Da Nang inauguró el Espacio de Exhibición de Tecnología e Innovación de Daegu (Corea del Sur) en el Centro de Apoyo a la Innovación y las Empresas Emergentes. 

Inauguran en Da Nang Espacio de Exhibición de Tecnología e Innovación de Daegu (Corea del Sur). (Foto: VNA)
Inauguran en Da Nang Espacio de Exhibición de Tecnología e Innovación de Daegu (Corea del Sur). (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ceremonia de inauguración del Espacio de Exhibición de Tecnología e Innovación de Daegu (Corea del Sur) se celebró hoy en el Centro de Apoyo a la Innovación y las Empresas Emergentes de Da Nang.

El evento abre un nuevo canal de conexión entre empresas, institutos de investigación, universidades y organizaciones de apoyo a startups de ambas localidades, con el objetivo de impulsar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.

Durante la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, Ho Quang Buu, destacó que la inauguración del espacio constituye un hito importante en las relaciones de cooperación entre Da Nang y Daegu, al tiempo que abre nuevas oportunidades de colaboración en ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, señaló que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Da Nang por ampliar su red de cooperación internacional y estrechar vínculos con centros tecnológicos de todo el mundo.

El espacio no solo exhibirá tecnologías, productos y soluciones innovadoras representativas de Daegu, sino que también servirá de plataforma para conectar a empresas, institutos de investigación, universidades y startups de ambas ciudades.

La iniciativa permitirá compartir experiencias, facilitar la transferencia de tecnología, fomentar la inversión y ampliar los mercados. Se espera que, con el tiempo, el espacio se consolide como un centro integral de cooperación entre empresas y organizaciones tecnológicas de ambas localidades.

En el contexto de Vietnam, donde la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se han convertido en motores clave del crecimiento y de la mejora de la competitividad, Da Nang apuesta por construir una ciudad innovadora, desarrollar un ecosistema abierto y atraer recursos internacionales, tecnologías avanzadas y empresas innovadoras para invertir y cooperar.

A través del Espacio de Tecnología e Innovación de Daegu, Da Nang busca ampliar la cooperación en ámbitos como la inteligencia artificial, los semiconductores, las tecnologías digitales, las ciudades inteligentes, la fabricación inteligente, la transformación digital y las tecnologías verdes. La iniciativa también brinda a las empresas surcoreanas una oportunidad para acceder al mercado vietnamita y contribuir a que las empresas de Da Nang se integren progresivamente en las cadenas de valor globales.

De cara al futuro, Da Nang se compromete a seguir creando un entorno favorable para la inversión y los negocios, fortalecer su ecosistema de innovación, impulsar la cooperación internacional y acompañar a empresas, organizaciones y socios en sus procesos de investigación, inversión y desarrollo en la ciudad.

En esta ocasión, representantes de empresas de Da Nang y Daegu intercambiaron un memorando de cooperación, con el que buscan impulsar la transferencia de tecnología, ampliar mercados, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de colaboración para las empresas vietnamitas y surcoreanas./.

VNA
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