Lanzan concurso en línea sobre la Constitución y las leyes de Vietnam

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Justicia organizó hoy una conferencia nacional en línea para implementar el Plan de organización del Día de la Ley de Vietnam 2026.



Este año, el Día de la Ley de Vietnam contempla tres actividades de alcance nacional, que incluyen la celebración del Día de la Ley de Vietnam; el programa de selección, reconocimiento y premiación de los “Ejemplos destacados de cumplimiento de la ley” de 2026; y el concurso en línea sobre la Constitución y las leyes, que se desarrollará en el Portal Jurídico Nacional.



Según el viceministro de Justicia Nguyen Thanh Ngoc, estas actividades tienen como objetivo honrar la Constitución y las leyes, elevar la conciencia sobre el respeto a la ley y contribuir a la construcción de una cultura jurídica y un Estado socialista de derecho en Vietnam.



El Día de la Ley de Vietnam 2026 tiene un significado especial, ya que coincide con el 80.º aniversario de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la primera Constitución del país (9 de noviembre de 1946 - 2026), que sentó las bases del proceso constitucional y legislativo de Vietnam.



Las actividades de este año se organizarán de manera más dinámica, práctica y diversa. Entre ellas, el concurso en línea se desplegará a escala nacional con el objetivo de elevar los conocimientos jurídicos de la población y promover la transformación digital en la divulgación y educación jurídica.



El programa “Ejemplos destacados de cumplimiento de la ley” también se ampliará en cuanto a alcance y magnitud, y pasará a tener carácter de selección a nivel nacional. Se convertirá en una actividad anual del Día de la Ley de Vietnam.



El viceministro Nguyen Thanh Ngoc pidió que el proceso de selección, reconocimiento y premiación se lleve a cabo de manera rigurosa, objetiva, justa y conforme a las normas establecidas.



Durante la conferencia, la directora del Departamento de Divulgación y Educación Jurídica y Asistencia Jurídica, Cu Thu Anh, lanzó el concurso en línea sobre la Constitución y las leyes en el Portal Jurídico Nacional.



El concurso tendrá una duración de seis semanas, desde las 00:00 horas del 20 de agosto hasta las 24:00 horas del 3 de octubre de 2026.



El Comité Organizador otorgará premios semanales a los participantes que obtengan los mejores resultados, así como premios finales a los concursantes más destacados una vez concluido el certamen.



El contenido del concurso se centrará en la Constitución de 2013 y los nuevos textos legales promulgados, aprobados o que hayan entrado en vigor durante 2025-2026 y que estén directamente relacionados con los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.



El concurso también abordará cuestiones prácticas de la era digital, como la identificación, la autenticación electrónica, los servicios públicos en línea, la seguridad de la información en las redes, la prevención de las estafas en línea, la protección de datos personales, las transacciones electrónicas, los datos digitales, la inteligencia artificial y los activos digitales.



Está previsto que la selección se lleve a cabo en octubre y que los reconocimientos se entreguen en noviembre de 2026./.

VNA