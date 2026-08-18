Can Tho acelera la digitalización del patrimonio cultural

Can Tho, Vietnam (VNA) – La ciudad survietnamita de Can Tho desarrollará un portal digital de datos sobre patrimonio cultural para aprovechar mejor la tecnología en la preservación y promoción de sus valores patrimoniales, al tiempo que avanza en la construcción de un entorno cultural en el espacio digital.



Nguyen Van Bay, director del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que el portal contribuirá a los objetivos de transformación digital de la ciudad en materia de gestión del patrimonio, en línea con la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.



Can Tho se ha fijado como objetivo completar en 2026 la digitalización de todos los elementos del patrimonio cultural reconocidos como patrimonio nacional y patrimonio nacional especial.



La iniciativa busca ampliar el uso de la tecnología en la preservación y promoción del patrimonio, impulsar el desarrollo de la cultura digital y las industrias culturales, así como mejorar la gestión estatal y los servicios públicos en este ámbito.



Está previsto que el portal esté terminado en el cuarto trimestre de 2026 y sea utilizado por todo el sector cultural de la ciudad. El sistema contará con una base de datos que reunirá 52 elementos patrimoniales reconocidos a nivel nacional, entre ellos un sitio de reliquia nacional especial, 31 sitios de reliquia nacional, 16 elementos del patrimonio cultural inmaterial nacional y cuatro tesoros nacionales.



El portal también incorporará herramientas especializadas de gestión, un mapa digital de los sitios patrimoniales y conexión con la aplicación "Can Tho Smart". Como proyecto piloto, algunos elementos, incluidos los tesoros nacionales, serán recreados digitalmente en 3D, sentando las bases para ampliar la digitalización del patrimonio en el futuro, explicó el funcionario.



Tras la reciente fusión administrativa, Can Tho cuenta con una amplia y diversa red de patrimonio histórico y cultural. Estos bienes patrimoniales conservan importantes testimonios de la exploración y el desarrollo de la región meridional, así como de las luchas revolucionarias del país, y reflejan al mismo tiempo los valores culturales ancestrales, la solidaridad y la convivencia entre las comunidades locales./.

VNA