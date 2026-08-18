La voz de las comunidades, clave para preservar patrimonio cultural en Vietnam

Hanoi (VNA) - La preservación del patrimonio cultural cobra mayor sentido cuando las propias comunidades que lo mantienen y practican asumen un papel protagonista. Así lo establece la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, que vincula la valorización del patrimonio con la participación activa de las comunidades.



Desde esta perspectiva, cada vez más iniciativas buscan involucrar directamente a los ciudadanos en la conservación y difusión de sus valores culturales, contribuyendo a preservar la diversidad de los grupos étnicos de Vietnam.



Creada en 2025, la Red de Pioneros de Vietnam constituye uno de estos espacios. Su objetivo es que las propias comunidades étnicas puedan contar sus historias sobre el patrimonio, contribuyendo a reducir prejuicios y promover una mayor comprensión de la diversidad cultural.



De carácter voluntario, la red conecta a grupos comunitarios de distintas localidades a través de miembros clave. Actualmente, reúne a más de 20 grupos étnicos minoritarios de provincias y ciudades como Can Tho, Lam Dong, Quang Tri, Nghe An, Thai Nguyen, Lao Cai y Dien Bien. Cada grupo tiene libertad para proponer iniciativas y seleccionar los contenidos culturales que desea compartir.



Para Sohaniim, miembro del comité ejecutivo y responsable de comunicación de la red, una de las prioridades es lograr que la voz de las comunidades tenga un mayor peso en las labores de preservación y valorización cultural.



Con este objetivo, la red ha impulsado proyectos para conservar la cultura y los conocimientos indígenas. “Tejiendo nuestra propia historia”, por ejemplo, explora el significado de los motivos decorativos presentes en los trajes tradicionales de los grupos Cham, Pa Then, Muong y Thai, entre otros.



También ha publicado el libro “El flujo de los colores”, dedicado a historias sobre la cultura y el patrimonio de las minorías étnicas, y desarrollado iniciativas como “En busca de las nanas”, “Transmitir los cuentos tradicionales” y “Patrimonio que no se olvida”, centradas en la preservación de canciones folclóricas, lenguas, oficios tradicionales, memoria cultural y conocimientos transmitidos durante generaciones.



Los expertos que acompañan estas iniciativas consideran que la red se ha convertido en un espacio de diálogo entre las comunidades étnicas minoritarias, basado en una premisa: promover un desarrollo desde la comunidad, por la comunidad y para la comunidad.



La artesana Sam Thi Tinh, de la aldea Hoa Tien, comuna de Chau Tien, provincia de Nghe An, representa esta participación desde el ámbito local. Tras elegir el tejido tradicional de la etnia Thai como base para su emprendimiento, ha trabajado en la renovación de los diseños y en la expansión de los productos de brocado hacia los mercados nacionales e internacionales.



“Cada grupo étnico tiene su propia identidad cultural. Por eso quiero aprovechar la Red de Pioneros de Vietnam para difundir la belleza de las tradiciones de la etnia Thai entre la comunidad”, explicó Tinh.



En Hoa Tien, la red y las autoridades locales organizan anualmente el programa “Una sinfonía multicolor”, que reúne a comunidades étnicas minoritarias para compartir historias culturales, conocimientos indígenas y prácticas tradicionales.



La edición de este año, bajo el lema “Semillas que no se olvidan”, busca acercar a las nuevas generaciones al vínculo entre las personas y la naturaleza, además de recordar el valor de las tradiciones que han sustentado la vida comunitaria durante generaciones.



La doctora Nguyen Bao Ngoc, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Ambiental y colaboradora de la red desde hace varios años, destacó su contribución a crear un espacio en el que puedan expresarse las distintas voces y necesidades de las comunidades.



Las actividades permiten compartir experiencias sobre prácticas culturales y debatir el significado de costumbres y tradiciones. La participación de diferentes sectores y generaciones ayuda a construir una visión común del patrimonio y sienta las bases para que los valores culturales continúen transmitiéndose de forma compatible con la vida contemporánea.



Incluso cuando una determinada práctica deja de ser adecuada, señaló la experta, el proceso mediante el cual la propia comunidad dialoga, la analiza y decide colectivamente no mantenerla también forma parte de una conservación del patrimonio basada en la realidad.



Para garantizar la continuidad de estas iniciativas, Nguyen Bao Ngoc considera necesario reforzar el acompañamiento de las autoridades, las organizaciones sociales y los recursos de apoyo disponibles en las localidades.



Sohaniim, por su parte, subrayó que el elemento fundamental es despertar en cada comunidad orgullo, confianza y autonomía respecto de su propia cultura.



Cuando los ciudadanos reconocen el valor de sus tradiciones y comprenden la necesidad de preservarlas, la conservación del patrimonio deja de ser una tarea externa y se convierte en una necesidad surgida de las propias comunidades que mantienen y practican esa cultura./.

VNA