Vietnam se corona en Torneo Internacional Femenino de Voleibol de Playa 2026

Lam Dong, Vietnam (VNA) – El equipo Vietnam 1 conquistó el título del Torneo Internacional Femenino de Voleibol de Playa 2026 tras imponerse al de Tailandia 1 en una emocionante final disputada la víspera en NovaWorld Phan Thiet, en la provincia central de Lam Dong.



Ante un entusiasta público local, Vietnam 1 ofreció una sólida actuación para superar a Tailandia 1 y hacerse con el campeonato después de tres intensas jornadas de competición. Japón ocupó el tercer puesto tras derrotar a Vietnam 2 en el partido por la medalla de bronce.



El torneo también reconoció a sus principales protagonistas, con premios para el mejor equipo arbitral, la mejor jugadora del torneo y la atleta elegida como Miss Voleibol de Playa.



En la competición participaron 16 equipos de siete países: Vietnam, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia, Australia y Japón, lo que brindó a las selecciones participantes una exigente prueba de nivel internacional.



Los equipos fueron distribuidos en cuatro grupos para disputar una fase de todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo avanzaron a los cuartos de final, las semifinales y la final. La competición se desarrolló conforme a las reglas 2x2 de la Federación Internacional de Voleibol.



Los organizadores señalaron que el torneo permitió a los equipos vietnamitas adquirir una valiosa experiencia internacional y mejorar su nivel competitivo de cara a los próximos grandes eventos deportivos regionales y asiáticos.



La presencia de un destacado elenco internacional propició una competición reñida durante todo el torneo, con los equipos luchando por cada posición. Las condiciones meteorológicas favorables en la sede costera también contribuyeron a ofrecer partidos de voleibol de playa de alto nivel.



El torneo formó parte del Festival Deportivo 2026 de Lam Dong, reforzando aún más el perfil de la provincia como sede de importantes acontecimientos deportivos.



Asimismo, puso de relieve el potencial de combinar los deportes de playa con el turismo, contribuyendo a promover Phan Thiet y Lam Dong como destinos tanto para eventos deportivos internacionales como para el turismo costero.



Al coronarse Vietnam 1 campeón sobre la arena local, el torneo concluyó con un resultado destacado para el país anfitrión y abrió perspectivas prometedoras para el desarrollo continuo del voleibol de playa femenino vietnamita./.

VNA