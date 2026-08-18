Ciudad de Hue despliega una serie de actividades para impulsar el turismo

Hue, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Hue está desplegando una serie de actividades culturales y de entretenimiento para atraer visitantes y estimular la demanda turística con motivo de las celebraciones del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre).



El Centro de Conservación de Monumentos de Hue informó que los visitantes podrán acceder gratuitamente al conjunto de reliquias del templo de Hue Nam del 18 al 22 de agosto, durante el Festival homónimo, lo que permitirá a residentes y peregrinos participar en ceremonias religiosas y rendir homenaje.



El evento, también conocido como Festival del Templo Hon Chen, es un patrimonio cultural inmaterial nacional vinculado al culto a las Madres Diosas de Vietnam, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Con cinco días de duración, el festival prevé atraer entre 20.000 y 30.000 visitantes y contará con rituales tradicionales y actividades religiosas a lo largo del río Huong y en el templo de Hue Nam, la casa comunal de Hai Cat y el templo de la Santa Madre, en la calle Chi Lang.



Los visitantes vietnamitas también podrán acceder gratuitamente a los sitios del Complejo de Monumentos de Hue los días 19 de agosto y 2 de septiembre, brindando a los turistas nacionales mayores oportunidades para explorar el patrimonio histórico y cultural de la antigua capital imperial.



Uno de los principales atractivos durante el período festivo será el Festival del Patrimonio de Hue y de Música Internacional – Hue Wonderverse Music Fest 2026, previsto del 30 de agosto al 1 de septiembre en la plaza del Centro Deportivo de Hue. El evento será gratuito para el público y contará con dos grandes noches musicales, bajo los temas “El patrimonio despierta” y “El patrimonio conecta”.



Los programas combinarán el rico patrimonio cultural de Hue con expresiones creativas contemporáneas, poniendo de relieve los esfuerzos de la ciudad por preservar sus tradiciones y, al mismo tiempo, fortalecer los intercambios culturales internacionales.



Entre las demás actividades figuran un programa artístico con motivo del Día Nacional en la calle peatonal Hai Ba Trung, en el barrio de Thuan Hoa, y una competición tradicional de regatas en el río Huong.



Del 29 al 31 de agosto, el barrio de Thuy Xuan acogerá el Festival de Thanh Tra de Hue, dedicado a esta célebre variedad de pomelo de la antigua capital imperial. Los visitantes podrán degustar y comprar pomelos Thanh Tra, así como conocer exposiciones de especialidades locales y otros productos regionales.



Otra nueva opción turística se pondrá en marcha a partir del 29 de agosto, cuando está previsto que comience a operar un tren turístico que conectará Hue con Phong Nha-Ke Bang, en la vecina provincia de Quang Tri. El servicio unirá dos importantes destinos, permitiendo a los visitantes viajar desde Hue, un destacado centro cultural, hasta el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, Patrimonio Mundial de la UNESCO, famoso por sus espectaculares sistemas de cuevas, bosques primigenios y singulares formaciones geológicas.



La ciudad recibió más de cinco millones de visitantes durante los primeros siete meses de 2026, generando más 457 millones de dólares en ingresos turísticos, 1,6 veces más que en el mismo período del año pasado.



Con un amplio calendario de actividades culturales, patrimoniales, musicales y turísticas, esta antigua ciudad imperial busca convertir las celebraciones del Día Nacional en un importante impulso para el turismo y reforzar aún más su atractivo como uno de los principales destinos culturales del centro de Vietnam./.

VNA