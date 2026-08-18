Exviceministro vietnamita comparece por sobornos

Hanoi (VNA) - El exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam Nguyen Ba Hoan y otros 27 acusados comparecieron hoy ante el Tribunal Popular de Hanoi en un juicio de primera instancia por delitos de recepción e intermediación de sobornos y violaciones de las normas contables con graves consecuencias, en un caso relacionado con la concesión de licencias para enviar trabajadores vietnamitas a laborar en el extranjero.



El proceso está relacionado con irregularidades ocurridas en la empresa de inversión, construcción y suministro de mano de obra Hoang Long, el entonces Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales y otras entidades y empresas vinculadas.



Entre los 28 acusados figuran Nguyen Ba Hoan, subtitular del Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales (ahora Ministerio del Interior); Le Thanh Ha, exjefe de la Oficina de Gestión Laboral de Vietnam en Corea del Sur, dependiente de la Embajada de Vietnam en ese país; y otros siete funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero, quienes son procesados por el delito de “Recepción de sobornos”, contemplado en el artículo 354 del Código Penal.



Nguyen Lam Son, director de la empresa de servicios jurídicos Thanh Do, es juzgado por “Intermediación en sobornos”, conforme al artículo 365 del Código Penal.



Mientras tanto, Nghiem Quoc Hung, presidente del Consejo de Administración y director general de la compañía Hoang Long, junto con 12 subordinados, enfrenta cargos por “Violaciones de las normas contables con graves consecuencias”, contemplado en el artículo 221 del Código Penal. Por el mismo delito también son procesados Nghiem Van Dinh, director de la compañía Incoop 3, y cuatro acusados de la empresa Sona.



Los acusados, incluidos 13 detenidos y 15 que permanecen en libertad durante el proceso, estuvieron presentes en la primera jornada del juicio. Alrededor de 50 abogados participan en la defensa de sus derechos e intereses legítimos.



Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, entre 2021 y mayo de 2025, Nguyen Ba Hoan, quien estaba a cargo del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero, conocía las dificultades que algunos funcionarios imponían a las empresas durante la evaluación de expedientes para obtener licencias de servicios de envío de trabajadores vietnamitas al extranjero y dio luz verde para que esta situación continuara.



Las empresas debían pagar entre 3.800 y 15.200 dólares para obtener las correspondientes licencias, según la acusación.



Asimismo, durante la evaluación de expedientes y la aprobación de contratos de suministro de trabajadores para laborar en el extranjero, Nguyen Ba Hoan permitió que Tong Hai Nam, entonces director del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero, dirigiera la elaboración y aplicación de un procedimiento de evaluación contrario a la ley, que generaba obstáculos para las empresas.



Como consecuencia, estas debían pagar alrededor de 500 dólares por trabajador para obtener facilidades y la aprobación correspondiente. A través de este mecanismo, Nguyen Ba Hoan, Tong Hai Nam y varios funcionarios del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero recibieron más de 1,15 millones de dólares en sobornos de personas vinculadas a 31 empresas.



En particular, la Fiscalía determinó que Nguyen Ba Hoan firmó 14 licencias y aprobó la elaboración y aplicación de un procedimiento ilegal para los expedientes de suministro de trabajadores sujetos al visado tipo E7. El exviceministro habría recibido más de 610.000 dólares en sobornos, incluidos pagos denominados “costos” y dinero entregado como obsequios en ocasiones festivas.



En el caso de Tong Hai Nam, la Fiscalía señaló que, en su condición de director del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero, dirigió a funcionarios para crear dificultades a las empresas que presentaban solicitudes de concesión o renovación de licencias. También dirigió la aplicación del procedimiento ilegal de evaluación de expedientes de suministro de trabajadores con visado E-7.



Según la acusación, durante el período 2020-2025, Hai Nam recibió sobornos en varias ocasiones y permitió que funcionarios subordinados hicieran lo mismo por un monto superior a 534.000 dólares, de los cuales más de la mitad correspondieron a beneficios para él.



Por otro lado, en el mismo lapso, las empresas vinculadas al caso mantuvieron dos sistemas de contabilidad y dejaron fuera de los libros contables más de 47,48 millones de dólares para reducir el impuesto sobre la renta empresarial que debían pagar y causar una pérdida fiscal al Estado superior a 9,3 millones de dólares.



El juicio está previsto que se prolongue durante nueve días./.

VNA