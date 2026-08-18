Rescatan con éxito a marinero enfermo frente a las costas de Vung Tau

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Vung Tau, Vietnam (VNA) - El Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Vietnam rescató con éxito hoy a un pescador que, presuntamente, sufría apendicitis mientras faenaba en alta mar.

El Centro recibió una llamada de emergencia de un barco pesquero en la tarde del 17 de agosto. La tripulación informó que el pescador Truong Van Chung, nacido en 1980, sufría fuertes dolores en el lado derecho del abdomen y presentaba síntomas compatibles con una apendicitis aguda. La embarcación se dirigía hacia la costa en busca de atención médica urgente y se encontraba a unas 110 millas náuticas al sureste del cabo Vung Tau.

Tras recibir el aviso, el centro solicitó apoyo médico a la emisora de radio de Ciudad Ho Chi Minh y coordinó las labores de rescate con el Mando de la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh y otras fuerzas competentes para hacer frente a la emergencia.

La embarcación especializada de búsqueda y rescate SAR 413, acompañada por médicos del Mando de la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh, se movilizó de inmediato. El buque zarpó de Vung Tau para acudir al encuentro del pesquero y llevar a cabo el rescate.

En la madrugada del 18 de agosto, el SAR 413 llegó hasta el barco, evacuó al paciente y le proporcionó atención médica de urgencia antes de trasladarlo rápidamente a tierra firme.​

Posteriormente, el pescador fue trasladado al Hospital General de Vung Tau, donde recibió tratamiento de urgencia y continuó bajo atención médica./.

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