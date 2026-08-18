Sociedad

Rescatan con éxito a marinero enfermo frente a las costas de Vung Tau

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Vietnam completó con éxito el rescate de un pescador de 46 años que presentó síntomas de apendicitis aguda mientras faenaba a 110 millas náuticas al sureste de Vung Tau.

La embarcación especializada de búsqueda y rescate SAR 413. (Foto: VNA)
La embarcación especializada de búsqueda y rescate SAR 413. (Foto: VNA)

Vung Tau, Vietnam (VNA) - El Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Vietnam rescató con éxito hoy a un pescador que, presuntamente, sufría apendicitis mientras faenaba en alta mar.

El Centro recibió una llamada de emergencia de un barco pesquero en la tarde del 17 de agosto. La tripulación informó que el pescador Truong Van Chung, nacido en 1980, sufría fuertes dolores en el lado derecho del abdomen y presentaba síntomas compatibles con una apendicitis aguda. La embarcación se dirigía hacia la costa en busca de atención médica urgente y se encontraba a unas 110 millas náuticas al sureste del cabo Vung Tau.

Tras recibir el aviso, el centro solicitó apoyo médico a la emisora de radio de Ciudad Ho Chi Minh y coordinó las labores de rescate con el Mando de la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh y otras fuerzas competentes para hacer frente a la emergencia.

La embarcación especializada de búsqueda y rescate SAR 413, acompañada por médicos del Mando de la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh, se movilizó de inmediato. El buque zarpó de Vung Tau para acudir al encuentro del pesquero y llevar a cabo el rescate.

En la madrugada del 18 de agosto, el SAR 413 llegó hasta el barco, evacuó al paciente y le proporcionó atención médica de urgencia antes de trasladarlo rápidamente a tierra firme.​

Posteriormente, el pescador fue trasladado al Hospital General de Vung Tau, donde recibió tratamiento de urgencia y continuó bajo atención médica./.

VNA
#rescate maritimo #SAR 413 #Vung Tau #Guardia Fronteriza #apendicitis #evacuacion medica #Vung Tau 2026
Seguir VietnamPlus

Mares e islas de Vietnam

Noticias relacionadas

El marinero surcoreano con apendicitis aguda es trasladado a la ciudad de Nha Trang por un barco de rescate vietnamita. (Fuente: VNA)

Llevan a tierra para tratamiento a un marinero surcoreano con apendicitis aguda

Un barco del Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam (VMRCC) proporcionó primeros auxilios a un marinero surcoreano con apendicitis aguda a bordo de un buque con bandera de Panamá frente a la costa de la provincia de Khanh Hoa, antes de llevarlo a tierra para recibir tratamiento adicional.

Ver más

Vista aérea de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Televisión belga emitirá en horario estelar un documental sobre el auge de Ciudad Ho Chi Minh

El canal La Trois de la cadena pública belga RTBF emitirá el 19 de agosto el documental Saïgon, la perle de l'Extrême-Orient. La obra examina la dinámica vida económica de la urbe de casi 10 millones de habitantes, el éxito de expatriados europeos y los retos que plantea el rápido encarecimiento del coste de vida en una de las economías de mayor crecimiento mundial.

Policía Popular de Vietnam, "escudo de acero" para proteger la seguridad en el ciberespacio

Policía Popular de Vietnam, "escudo de acero" para proteger la seguridad en el ciberespacio

Durante los últimos años, la Policía Popular de Vietnam ha desempeñado un papel pionero en la transformación digital, convirtiéndose en un “punto de apoyo digital” para el país, los ministerios, sectores y localidades en el proceso de transformación digital nacional, así como en la protección de la información y la seguridad en el ciberespacio en la nueva era.

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich (Foto: VNA)

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich

Tras una alerta de seguridad al despegar hacia Hanói, el vuelo VN34 retornó a Múnich y desembarcó a salvo a sus 271 pasajeros y 16 tripulantes. La aerolínea ofreció asistencia integral de alojamiento y reubicó a todos los viajeros en vuelos alternativos, mientras autoridades de Alemania y Vietnam investigan las causas del suceso.

Descubren antiguos artefactos en una tumba de ladrillo en provincia de Nghe An

Descubren antiguos artefactos en una tumba de ladrillo en provincia de Nghe An

Una excavación de emergencia en una antigua tumba de ladrillo en la zona de Ru But, comuna de Kim Lien, provincia de Nghe An, permitió descubrir numerosos artefactos, entre ellos cerámica vidriada, monedas, objetos metálicos y dos espadas de hierro. Los primeros estudios indican que la tumba podría datar de entre los siglos IV y VII.

Recuperados 1.715 restos de mártires en Vietnam

Recuperados 1.715 restos de mártires en Vietnam

Desde el inicio de la “Campaña de 500 días y noches”, el 15 de marzo de 2026, se han localizado y recuperado los restos de 1.715 mártires, lo que representa el 24,5% del objetivo previsto, según el Comité Directivo Nacional 515 para la búsqueda, recuperación e identificación de los óseos de los soldados caídos.

Un avión de Vietnam Airlines. Foto: VNA

Vuelo de Vietnam Airlines regresa a Múnich por un problema técnico

El vuelo VN34 de Vietnam Airlines, que cubría la ruta Múnich (Alemania)-Hanoi, regresó al aeropuerto de Múnich poco después de despegar el 15 de agosto debido a un problema técnico, informó la aerolínea de bandera nacional, que confirmó que todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran a salvo.

Vietnamitas en el extranjero, una parte especial del gran bloque de unidad nacional

Vietnamitas en el extranjero, una parte especial del gran bloque de unidad nacional

Con el objetivo de continuar renovando y mejorando la eficacia de la labor relacionada con los vietnamitas en el extranjero, consolidar el gran bloque de unidad nacional, fortalecer la cooperación internacional y generar un nuevo impulso para que el país avance rápida y sosteniblemente en la nueva era, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, firmó la Resolución del Buró Político sobre la labor relativa a los connacionales en ultramar.