Manada de delfines sorprende con su aparición cerca de la isla de Ly Son

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Una manada de más de diez delfines apareció sorpresivamente la mañana de hoy y nadó cerca de la zona del puerto de Ben Dinh, en la zona especial de Ly Son, provincia vietnamita de Quang Ngai, atrayendo la atención de residentes y turistas.



Phan Hau, de 41 años y residente en Ly Son, relató que alrededor de las 8:33 horas, mientras conducía el barco An Vinh Express 1 con pasajeros desde el puerto de Ben Dinh, al encontrarse a aproximadamente una milla náutica de la costa, descubrió de forma inesperada una manada de más de diez delfines nadando en la zona.



La aparición de los delfines creó una escena poco habitual que despertó el interés de quienes la presenciaron y fue considerada una señal positiva para el medio marino y las actividades de los pescadores locales.



Según Phan Hau, se trata de una imagen poco frecuente en las aguas que rodean la isla. Anteriormente, los residentes locales apenas solían observar pequeños grupos de entre cuatro y cinco ejemplares.



Nguyen Van Huy, presidente del Comité Popular de Ly Son, informó que las autoridades locales han recomendado a residentes, pescadores y turistas proteger activamente a los delfines y evitar perseguirlos, rodearlos, generar ruido, acercarse demasiado o realizar cualquier actividad que pueda alterar su comportamiento natural.



Pidió a las embarcaciones que, al detectar una manada de delfines, reduzcan la velocidad, mantengan una distancia segura y eviten concentrarse para filmar o tomar fotografías. En caso de encontrar delfines heridos, varados o con signos anormales, los residentes deben informar rápidamente al Comité Popular de la zona especial y a las fuerzas competentes para recibir orientación y asistencia.



“Proteger a los delfines no solo contribuye a preservar la biodiversidad y el ecosistema marino, sino que también aporta valor al paisaje y al entorno natural de la isla. Este es asimismo uno de los factores que encajan con la orientación de desarrollo de Ly Son como un destino turístico verde, amigable y sostenible”, afirmó./.





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