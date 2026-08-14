Medio ambiente

Vietnam y Singapur refuerzan cooperación climática

El Gobierno vietnamita emitió la Resolución n.º 235/NQ-CP, mediante la cual se aprueba un tratado sobre la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París entre el país y Singapur.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita emitió la Resolución n.º 235/NQ-CP, mediante la cual se aprueba un tratado sobre la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París entre el país y Singapur.

El Gobierno encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores llevar a cabo los trámites diplomáticos para la aprobación de ese tratado y notificar su entrada en vigor de conformidad con la normativa.

Los Gobiernos de los dos países firmaron oficialmente el 16 de septiembre de 2025 un tratado de implementación en virtud del Artículo 6 del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

La firma del acuerdo reafirma el papel pionero y el compromiso de estrecha cooperación entre Vietnam y Singapur en el mercado internacional de carbono, contribuyendo de manera sustancial a los esfuerzos globales para hacer frente al cambio climático.

El documento establece un marco jurídico bilateral vinculante que permite a las organizaciones y empresas vietnamitas desarrollar proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, generando créditos de carbono que cumplen con las normas internacionales, con vistas a entregarlos a Singapur.

En los próximos tiempos, se anunciará información detallada sobre el proceso de aprobación de proyectos de créditos de carbono y la lista de metodologías elegibles./.

VNA
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