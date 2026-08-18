Nuevo tren turístico conectará Hue con Phong Nha a partir de finales de agosto

Hue, Vietnam (VNA) - El sector ferroviario puso a la venta desde la víspera los billetes de los trenes HQ1/HQ2, bautizados como “Maravillas del Mundo – Patrimonio de la Humanidad”, que conectarán la antigua capital imperial de Hue con Phong Nha, en la provincia de Quang Tri.



La ruta tiene una longitud aproximada de 190 kilómetros y el trayecto dura poco más de cuatro horas. El tren realiza paradas en estaciones próximas a importantes destinos turísticos, como el complejo de monumentos de Hue (estación de Hue), la antigua ciudadela de Quang Tri (estación de Dong Ha), los túneles de Vinh Moc (estación de My Trach) y el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (estación de Tho Loc).



El tren dispone de ocho vagones y capacidad para más de 300 pasajeros, incluidos cinco vagones con asientos giratorios, un vagón VIP con 24 plazas, un vagón comunitario y otro destinado a actividades de entretenimiento.



Los vagones están decorados con motivos inspirados en la cultura, el turismo y el patrimonio de Hue y Quang Tri. Algunas estaciones de la ruta también dispondrán de espacios para exhibir y vender productos con certificación OCOP (Una Comuna, Un Producto).



De acuerdo con el horario previsto, el tren HQ2 partirá de la estación de Hue a las 7:15 y llegará a la estación de Tho Loc a las 11:55. En sentido contrario, el HQ1 saldrá de Tho Loc a las 13:15 y llegará a Hue a las 17:25.



Durante la semana inaugural, del 29 de agosto al 5 de septiembre, los billetes tendrán un descuento del 50%, con precios de entre 210.000 y 380.000 dongs (aproximadamente 8-14 dólares). Del 6 de septiembre al 31 de diciembre se aplicará un descuento del 15%.



Los pasajeros que compren billetes de ida y vuelta después de la semana inaugural también disfrutarán de un 10% de descuento en el billete de regreso. Asimismo, se ofrecen promociones especiales para grupos, empresas, asociaciones de turismo y personas beneficiarias de programas de asistencia social/.

VNA