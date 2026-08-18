Da Nang alista variado programa de actividades por Día Nacional de Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad central de Da Nang prepara una amplia programación cultural, artística, deportiva, turística y recreativa entre mediados de agosto y principios de septiembre con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945-2026) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945-2026), con el objetivo de ofrecer más opciones de entretenimiento y experiencias a residentes y visitantes.



Las actividades se desarrollarán en distintos espacios, desde zonas urbanas y costeras hasta áreas culturales, patrimoniales y montañosas, con el propósito de promover la imagen de Da Nang como un destino que combina descanso, exploración cultural, arte y eventos deportivos.



La programación comenzó con la Feria Internacional de Comercio, Turismo e Inversión del Corredor Económico Este-Oeste-Da Nang 2026 (EWEC), celebrada del 12 al 17 de agosto en el Centro de Exposiciones y Ferias de Da Nang. Posteriormente, los días 20 y 21 de agosto, tendrá lugar Horecfex Vietnam 2026 en el Centro Internacional de Convenciones Ariyana, con actividades de conexión para los sectores hotelero, gastronómico y de servicios turísticos.



Del 21 al 23 de agosto se celebrará el Festival Vu Lan de Gratitud Filial de Ngu Hanh Son 2026, en el barrio homónimo. Asimismo, en la comuna de Nong Son tendrá lugar el Día del Turismo de Dai Binh 2026, bajo el tema “Dai Binh-Destino Verde”, que presentará productos de turismo sostenible y experiencias vinculadas con la naturaleza y la comunidad.



El 26 de agosto, el Festival de la Casa Comunal de Chien Dan, en la comuna homónima, permitirá a residentes y visitantes conocer los valores históricos, culturales y tradicionales de la localidad. Del 26 de agosto al 15 de septiembre, el Museo de Bellas Artes de Da Nang acogerá la exposición “Crónica urbana de Da Nang”, que ofrecerá diferentes perspectivas sobre la formación, el desarrollo y las transformaciones de la ciudad a través del arte.



Con motivo del Día Nacional, la programación se extenderá también a Hoi An, My Son y las zonas montañosas occidentales. Del 28 de agosto al 2 de septiembre se celebrará la Semana de la Creatividad de Hoi An 2026, bajo el tema “Un viaje para tocar el patrimonio, tocar la creatividad”, en la plaza del río Hoai. Mientras tanto, el espectáculo “Memorias de Hoi An”, en su versión “Sombrero con bandera”, tendrá lugar del 26 de agosto al 2 de septiembre en la isla de Memorias de Hoi An.



En el complejo de torres-templo de My Son, el 2 de septiembre se celebrará el programa artístico “Ecos de My Son”, acompañado de interpretaciones de canciones folclóricas de la etnia minoritaria Cham. Ese mismo día, el Museo de Escultura Cham de Da Nang acogerá el programa “Danza Champa”.



Del 29 de agosto al 2 de septiembre, el Festival de la Aldea Co Tu, en el complejo ecoturístico Cong Troi Dong Giang, permitirá descubrir los paisajes naturales y las características culturales de la comunidad Co Tu.



Durante las celebraciones por el Día Nacional, los visitantes podrán acceder gratuitamente a diversos museos.



El complejo turístico Sun World Ba Na Hills ofrecerá autobuses gratuitos para transportar a los visitantes. Por la noche, el espectáculo de fuego y agua del Puente del Dragón, programado a las 21:00 horas los viernes, sábados y domingos, continuará siendo uno de los principales atractivos para residentes y turistas.



Uno de los acontecimientos destacados será la Copa Mundial de Pickleball 2026, prevista del 30 de agosto al 6 de septiembre en el Palacio Deportivo Tien Son, con la participación de cerca de 5.000 atletas procedentes de 81 países. Las ceremonias de apertura y clausura combinarán actividades deportivas y musicales, mientras que el World Market reunirá más de 200 puestos, contribuyendo a crear un ambiente animado durante las festividades.



Con esta programación continua y diversa, Da Nang amplía las opciones de experiencias para los visitantes, desde el turismo costero y la exploración cultural y patrimonial hasta las actividades artísticas, deportivas y recreativas. La agenda también busca aumentar el atractivo del destino, prolongar la estancia de los turistas y promover la imagen de la ciudad durante el período del Día Nacional.



En los primeros siete meses de 2026, los establecimientos de alojamiento de Da Nang atendieron a más de 12 millones de visitantes, un aumento del 24,8% respecto al mismo período del año anterior. Estos resultados reflejan el creciente atractivo de la localidad tanto para los turistas nacionales como para los mercados internacionales y crean condiciones favorables para que continúe atrayendo visitantes durante el período de mayor demanda en torno al 2 de septiembre./.

VNA