“La Patria en el corazón” llevará el espíritu patriótico a Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El programa artístico y político “La Patria en el corazón” celebrará su segunda edición el próximo 23 de agosto en Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de unos 40.000 espectadores, artistas y miembros de las fuerzas armadas de todo el país.



Tras el impacto de su primera edición en Hanoi en 2025, el espectáculo busca conectar a distintas generaciones mediante la música y reforzar el amor por la patria y el orgullo nacional.



Organizado conjuntamente por el periódico Nhan Dan (Pueblo) y el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, el programa fue presentado el 17 de agosto. Su primera edición, celebrada el 10 de agosto de 2025 en el Estadio Nacional My Dinh, reunió a unos 50.000 espectadores, que entonaron juntos el himno nacional y diversas canciones sobre la patria. Los contenidos relacionados con el programa alcanzaron unos 2.500 millones de visualizaciones en distintas plataformas en una semana.



La segunda edición mantiene cinco elementos centrales de su identidad: un concierto inspirador sobre el orgullo nacional dirigido a todas las generaciones; el mensaje “La Patria no está lejos, está en el corazón de cada persona”; el escenario en forma de V; el momento en que miles de espectadores cantan juntos el himno nacional y otras canciones; y la presencia de la bandera roja con la estrella amarilla durante todo el espectáculo.



La propuesta artística estará dividida en tres partes. “Una sola franja de tierra y cielo” recorrerá momentos importantes de la historia nacional vinculados al Presidente Ho Chi Minh, desde el nacimiento de la República Democrática de Vietnam hasta la aspiración de reunificación. “Orgullo del rojo” tendrá la bandera nacional como eje para transmitir la fe, los ideales y el espíritu de entrega, mientras que “La Patria en el corazón” buscará convertir el amor por el país en una aspiración de acción entre las generaciones actuales.



Las canciones revolucionarias que han acompañado a varias generaciones serán presentadas con nuevos arreglos y una producción escénica contemporánea, manteniendo sus valores y espíritu originales. Con ello, los organizadores pretenden acercarlas especialmente a los jóvenes y crear un espacio en el que puedan compartirlas con las generaciones anteriores.



Otro momento destacado será la ceremonia de izado de la bandera, previa a la interpretación del himno nacional, en la que participarán miembros de las Fuerzas Armadas Populares y de las Fuerzas de Seguridad Pública Popular. También actuarán artistas del norte, centro y sur del país, desde figuras consagradas hasta jóvenes intérpretes y niños.



El programa incorporará además tecnologías escénicas modernas y ampliará su alcance mediante puntos de conexión y plataformas digitales, con el objetivo de llegar al público de todo Vietnam, a la comunidad vietnamita en el extranjero y a amigos internacionales.



Ciudad Ho Chi Minh coordina con el periódico Nhan Dan y las entidades pertinentes los preparativos en materia de seguridad, tráfico, prevención y lucha contra incendios, atención sanitaria, higiene ambiental y comunicación. Las autoridades consideran que la organización del evento contribuirá también al desarrollo de las industrias culturales y a consolidar a la ciudad como uno de los principales centros de eventos y festivales de Vietnam y del Sudeste Asiático.



Los organizadores esperan que “La Patria en el corazón” utilice la música y el arte para despertar emociones y fortalecer el sentimiento patriótico, convirtiéndolos en conciencia y responsabilidad para contribuir al desarrollo del país en la nueva era./.

VNA