Parlamento vietnamita examina reformas clave al Código Penal

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam continuó hoy su quinta reunión con debates sobre el proyecto de Código Penal (enmendado), centrándose en 4 asuntos principales: los delincuentes, las penas, la exención y eximición de responsabilidad penal, y las disposiciones destinadas a garantizar la coherencia, uniformidad y viabilidad del texto.



Al presentar el informe de síntesis del proyecto de ley, Le Van Tuyen, viceministro de Seguridad Pública, subrayó que la reforma se basa en importantes resoluciones, conclusiones y directrices del Partido, especialmente en materia de reforma judicial, construcción del Estado de derecho socialista, renovación de la elaboración y aplicación de las leyes, desarrollo de la ciencia y la tecnología, innovación, transformación digital, impulso de los sectores estatal y privado de la economía, prevención y lucha contra la corrupción y el despilfarro, así como reducción gradual del ámbito de aplicación de la pena de muerte.



Tras casi una década de vigencia, muchas disposiciones del actual Código Penal han revelado deficiencias e inconvenientes. Algunas normas no abarcan plenamente nuevas conductas socialmente peligrosas y tampoco mantienen una completa coherencia con la legislación sectorial, el derecho procesal penal, las normas sobre infracciones administrativas y los tratados internacionales de los que Vietnam es parte.



Uno de los principales contenidos de la reforma es la propuesta de reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte para seis delitos: rebelión, violación de menores de 16 años, tráfico ilícito de estupefacientes, crímenes de lesa humanidad, de guerra y terrorismo destinado a subvertir la administración popular. Se mantendría esta pena para los delitos de traición a la Patria, asesinato, terrorismo y fabricación ilícita de estupefacientes.



Esta reducción busca institucionalizar las directrices del Partido, adaptarse a las tendencias legislativas progresistas y contribuir a mejorar la posición de Vietnam en materia de cooperación judicial penal, extradición y asistencia jurídica mutua.



El proyecto también propone duplicar, en términos generales, los importes de las multas y los umbrales monetarios que determinan los tipos y grados de las penas, con el objetivo de adecuarlos a las variaciones de los precios, salarios, ingresos, el Producto Interno Bruto per cápita y condiciones de desarrollo socioeconómico.



Otro punto destacado es la ampliación de los supuestos de exención de responsabilidad penal para actividades de investigación, experimentación y aplicación de nuevas tecnologías, así como para los ensayos controlados de tecnologías, procesos, soluciones, productos, servicios y nuevos modelos de negocio relacionados con la innovación tecnológica. También se contemplan determinados casos vinculados al cumplimiento de misiones de defensa, seguridad y lucha contra la delincuencia por parte de las fuerzas armadas.



El borrador incorpora 9 nuevos delitos en ámbitos como el orden económico, la ciberseguridad, la alta tecnología, el medio ambiente, la seguridad pública y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, amplía la tipificación de delitos existentes para abarcar nuevas conductas, especialmente en tecnología de la información, redes de telecomunicaciones, economía, comercio y propiedad intelectual.



Al presentar el informe de evaluación, el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional, Phan Chi Hieu, afirmó que los órganos parlamentarios coinciden con la necesidad de reformar de manera integral y profunda el Código Penal sobre las bases políticas, legales y prácticas planteadas por el Gobierno.



La Comisión precisó que el Código Penal constituye un cuerpo normativo de gran alcance, por lo que una reforma integral tendrá un impacto significativo en la política criminal y numerosos ámbitos de la vida social. Por ello, recomendó continuar profundizando el análisis y la revisión del proyecto para institucionalizar plenamente las directrices, objetivos y orientaciones más recientes del Partido y del Estado, garantizando su máxima concreción normativa.



En la misma sesión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó también el borrador de Ley Orgánica de las Agencias de Investigación Criminal (enmendada) y emitió sus opiniones sobre la separación del Proyecto de Energía Nuclear de Ninh Thuan en proyectos independientes./.

VNA