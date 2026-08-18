Vietnam y Uruguay amplían espacio de cooperación económica, comercial y de inversión

​Hanoi (VNA)- La viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Phan Thi Thang, y la viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, copresidieron hoy en Hanoi la IV Reunión del Comité Mixto de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre ambos países.

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Durante la reunión, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación de la cooperación entre Vietnam y Uruguay en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, las aduanas, la agricultura y la ciencia y tecnología.

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Revisaron los resultados alcanzados desde la III Reunión del Comité Mixto, celebrada en abril de 2023, y debatieron y propusieron las tareas que deberán llevarse a cabo en el próximo período para impulsar las relaciones de cooperación bilateral.

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En su intervención, Phan Thi Thang valoró la evolución de las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Uruguay en los últimos tiempos. El impresionante crecimiento del comercio bilateral demuestra que existe un amplio margen para seguir desarrollando los intercambios comerciales entre ambos países.

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La estructura de los productos de exportación e importación entre Vietnam y Uruguay presenta una clara complementariedad, creando cadenas de valor bidireccionales de beneficio mutuo: Vietnam suministra productos industriales, electrónicos y de consumo, mientras que Uruguay desempeña un papel como fuente de materias primas destinadas a la producción y exportación de Vietnam.

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En el marco de la reunión, los participantes intercambiaron medidas destinadas a incrementar el volumen del comercio bilateral y diversificar la estructura de los productos de exportación e importación, con miras a alcanzar un equilibrio comercial sostenible.

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Los dos copresidentes acordaron intensificar las actividades de promoción comercial para apoyar a las comunidades empresariales de ambos países en el acceso a sus respectivos mercados, así como continuar las conversaciones sobre la apertura de los mercados a productos agrícolas en los que cada país posee ventajas.

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Vietnam y Uruguay valoraron el espíritu de cooperación, la buena voluntad y la determinación demostrados por las partes durante las negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y MERCOSUR.

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Ambos países se comprometieron a realizar esfuerzos para garantizar el éxito de la primera ronda de negociaciones del Acuerdo, contribuyendo a sentar las bases para las siguientes rondas y avanzar hacia un acuerdo que genere beneficios para ambas partes.

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Asimismo, se propusieron numerosos nuevos ámbitos de cooperación, entre ellos la agricultura, las aduanas, la ciencia y tecnología, el software, la explotación y procesamiento de madera, las energías renovables, la innovación, los intercambios culturales, el deporte y el turismo.

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Abogaron por continuar coordinando estrechamente sus esfuerzos para elaborar planes de acción concretos que permitan implementar eficazmente los contenidos acordados durante la reunión.

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Al término de la reunión, las dos viceministras firmaron el Acta de la IV Reunión del Comité Mixto de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre Vietnam y Uruguay.

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También en el marco de la reunión, las dos partes intercambiaron un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre cooperación entre el Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la agencia Uruguay XXI, dedicada a la promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay.

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Según las estadísticas, en 2025 el valor total del comercio bilateral entre Vietnam y Uruguay alcanzó los 268,42 millones de dólares, un aumento del 58,4% respecto de 2024. En los primeros seis meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 148,35 millones de dólares, un aumento del 21,8% interanual.

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Las exportaciones de Vietnam se situaron en 106,52 millones de dólares, con un incremento del 57,5%, mientras que las importaciones alcanzaron los 41,83 millones de dólares, una disminución del 22,7%.

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Vietnam exporta a Uruguay figuran teléfonos y sus componentes; calzado; juguetes, artículos deportivos y sus partes; productos textiles y prendas de vestir; computadoras, productos electrónicos y sus componentes; así como maquinaria, equipos, herramientas y otros repuestos.

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Mientras, el país importa mayormente madera y productos de madera; leche y productos lácteos; materias primas y materiales auxiliares para la industria textil, de la confección, del cuero y del calzado; trigo; alimentos para animales y materias primas; y productos químicos./.