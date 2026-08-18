Vietnam y Uruguay amplían espacio de cooperación económica, comercial y de inversión

Hanoi (VNA)- La viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Phan Thi Thang, y la viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, copresidieron hoy en Hanoi la IV Reunión del Comité Mixto de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre ambos países.
Durante la reunión, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación de la cooperación entre Vietnam y Uruguay en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, las aduanas, la agricultura y la ciencia y tecnología.
Revisaron los resultados alcanzados desde la III Reunión del Comité Mixto, celebrada en abril de 2023, y debatieron y propusieron las tareas que deberán llevarse a cabo en el próximo período para impulsar las relaciones de cooperación bilateral.
En su intervención, Phan Thi Thang valoró la evolución de las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Uruguay en los últimos tiempos. El impresionante crecimiento del comercio bilateral demuestra que existe un amplio margen para seguir desarrollando los intercambios comerciales entre ambos países.
La estructura de los productos de exportación e importación entre Vietnam y Uruguay presenta una clara complementariedad, creando cadenas de valor bidireccionales de beneficio mutuo: Vietnam suministra productos industriales, electrónicos y de consumo, mientras que Uruguay desempeña un papel como fuente de materias primas destinadas a la producción y exportación de Vietnam.
En el marco de la reunión, los participantes intercambiaron medidas destinadas a incrementar el volumen del comercio bilateral y diversificar la estructura de los productos de exportación e importación, con miras a alcanzar un equilibrio comercial sostenible.
Los dos copresidentes acordaron intensificar las actividades de promoción comercial para apoyar a las comunidades empresariales de ambos países en el acceso a sus respectivos mercados, así como continuar las conversaciones sobre la apertura de los mercados a productos agrícolas en los que cada país posee ventajas.
Vietnam y Uruguay valoraron el espíritu de cooperación, la buena voluntad y la determinación demostrados por las partes durante las negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y MERCOSUR.
Ambos países se comprometieron a realizar esfuerzos para garantizar el éxito de la primera ronda de negociaciones del Acuerdo, contribuyendo a sentar las bases para las siguientes rondas y avanzar hacia un acuerdo que genere beneficios para ambas partes.
Asimismo, se propusieron numerosos nuevos ámbitos de cooperación, entre ellos la agricultura, las aduanas, la ciencia y tecnología, el software, la explotación y procesamiento de madera, las energías renovables, la innovación, los intercambios culturales, el deporte y el turismo.
Abogaron por continuar coordinando estrechamente sus esfuerzos para elaborar planes de acción concretos que permitan implementar eficazmente los contenidos acordados durante la reunión.
Al término de la reunión, las dos viceministras firmaron el Acta de la IV Reunión del Comité Mixto de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre Vietnam y Uruguay.
También en el marco de la reunión, las dos partes intercambiaron un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre cooperación entre el Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la agencia Uruguay XXI, dedicada a la promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay.
Según las estadísticas, en 2025 el valor total del comercio bilateral entre Vietnam y Uruguay alcanzó los 268,42 millones de dólares, un aumento del 58,4% respecto de 2024. En los primeros seis meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 148,35 millones de dólares, un aumento del 21,8% interanual.
Las exportaciones de Vietnam se situaron en 106,52 millones de dólares, con un incremento del 57,5%, mientras que las importaciones alcanzaron los 41,83 millones de dólares, una disminución del 22,7%.
Vietnam exporta a Uruguay figuran teléfonos y sus componentes; calzado; juguetes, artículos deportivos y sus partes; productos textiles y prendas de vestir; computadoras, productos electrónicos y sus componentes; así como maquinaria, equipos, herramientas y otros repuestos.
Mientras, el país importa mayormente madera y productos de madera; leche y productos lácteos; materias primas y materiales auxiliares para la industria textil, de la confección, del cuero y del calzado; trigo; alimentos para animales y materias primas; y productos químicos./.