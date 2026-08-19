Embajada de Vietnam en EE.UU. impulsa la búsqueda e identificación de restos de soldados caídos

Washington (VNA) - En el proceso de superación de las secuelas de la guerra, la Embajada de Vietnam en Estados Unidos ha priorizado la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados vietnamitas caídos, desplegando diversas acciones para ampliar las fuentes de información, acceder a archivos, aplicar nuevas tecnologías y movilizar recursos adicionales para esta importante labor humanitaria.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Washington D.C. el 18 de agosto, el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, afirmó que la cooperación para superar las consecuencias de la guerra, incluida la búsqueda de militares desaparecidos de ambos bandos, constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos. Esta labor no solo reviste un profundo significado humanitario, sino que también contribuye a sanar las heridas de la guerra, fortalecer la confianza y promover la reconciliación entre los pueblos de ambos países, dijo.



Según el diplomático, en el marco del Memorando de Entendimiento sobre la Iniciativa para la Búsqueda de Soldados Desaparecidos en Combate de la Guerra de Vietnam (VWAI), firmado por los Ministerios de Defensa de ambos países en 2021, hasta finales del año fiscal 2025, Estados Unidos había entregado a Vietnam 46 conjuntos de documentos, de los cuales 45 habían sido verificados por la parte vietnamita.



Durante el primer semestre de 2026, la Universidad Tecnológica de Texas (TTU) facilitó 600 páginas de documentos y 50 conjuntos de archivos destinados a la búsqueda de soldados caídos. Asimismo, seleccionó, procesó y analizó más de 200 expedientes digitalizados relacionados con alrededor de 1.500 militares vietnamitas conservados en archivos estadounidenses. Estados Unidos también devolvió a Vietnam más de 40 objetos y pertenencias de guerra.



El embajador Nguyen Quoc Dung destacó que la Embajada de Vietnam en Estados Unidos desempeña un papel clave en las gestiones ante el Gobierno, el Congreso, las agencias y las organizaciones estadounidenses, además de actuar como enlace entre las autoridades vietnamitas, en particular la Oficina del Comité Directivo Nacional 515, y los socios estadounidenses. La misión diplomática también pone en contacto a archivos, universidades, organizaciones de veteranos y empresas tecnológicas para ampliar las fuentes de información e impulsar la cooperación.



En el marco de la campaña de 500 días y noches destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos, la Embajada está promoviendo que Estados Unidos continúe priorizando recursos para la Iniciativa VWAI durante el período 2025-2030. Ambas partes también impulsan la digitalización y el intercambio de datos, las investigaciones mediante fotografías aéreas y cartografía, así como la aplicación de tecnologías como el radar de penetración terrestre, la teledetección y la arqueología forense.



Según el embajador Nguyen Quoc Dung, los resultados alcanzados demuestran que la cooperación entre ambos países es cada vez más sustancial y humanitaria, y reflejan claramente el espíritu de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro.



Una ventaja importante es que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos continúan desarrollándose de manera positiva y la cooperación para abordar las consecuencias de la guerra recibe una creciente atención por parte de ambos países. Numerosas agencias, organizaciones e individuos estadounidenses, desde organismos gubernamentales, universidades y asociaciones de veteranos hasta miembros del Congreso, han mostrado su disposición a apoyar a Vietnam en esta labor.



La Embajada también recibe orientación directa de las autoridades nacionales y cuenta con la activa coordinación de socios como el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC), la organización Mission: POW/MIA, la Universidad Tecnológica de Texas, la Universidad de Georgia, la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Personas Desaparecidas (DPAA), perteneciente al Departamento de Guerra de Estados Unidos, y los archivos estadounidenses.



Sin embargo, el paso del tiempo plantea numerosos desafíos: el número de testigos disminuye, mientras que muchos documentos permanecen dispersos o no son plenamente accesibles. Asimismo, es necesario seguir mejorando los recursos, las capacidades tecnológicas y los mecanismos de coordinación y procesamiento de la información.



En el próximo período, la Embajada se centrará en tres grupos de tareas: la creación de un sistema de registros y de una red de socios que apoye la búsqueda; la coordinación con la Oficina del Comité Directivo 515 y los socios estadounidenses para implementar eficazmente la Iniciativa VWAI, incluida la investigación, el intercambio de documentos, la capacitación de personal y la movilización de veteranos para aportar información; y el impulso de la comunicación exterior sobre la campaña de los 500 días y noches, así como sobre el significado humanitario y de reconciliación de la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos para superar las consecuencias de la guerra.



El embajador Nguyen Quoc Dung expresó su confianza en que, con la determinación de las autoridades vietnamitas y el apoyo de los socios estadounidenses, la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos continuará arrojando resultados concretos y contribuirá a satisfacer las legítimas aspiraciones de las familias de los fallecidos y del pueblo vietnamita./.

VNA