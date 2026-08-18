Vietnam y República Checa profundizan su Asociación Estratégica

Hanoi (VNA)- Vietnam y la República Checa acordaron hoy impulsar la implementación eficaz de los contenidos en el marco de la Asociación Estratégica, con el objetivo de llevar los vínculos bilaterales hacia un desarrollo cada vez más integral, sustancial y eficaz.



Durante una reunión en Hanoi entre el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, vicesecretario permanente del Comité del Partido en el Ministerio de Relaciones Exteriores y vicecanciller, Nguyen Manh Cuong, y el presidente del Partido Comunista de Bohemia y Moravia de la República Checa, Roman Roun, ambas partes expresaron su satisfacción por los avances positivos y sustanciales registrados en las relaciones binacionales de amistad tradicional y cooperación multifacética.



Asimismo, valoraron la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica en enero de 2025, considerándola un hito que ha creado un nuevo marco y un importante impulso para profundizar y fortalecer las relaciones entre ambos países de manera eficaz y sostenible.



Manh Cuong felicitó al Partido Comunista de Bohemia y Moravia por la exitosa celebración de su XII Congreso y expresó su confianza en que la organización política siga desempeñando un papel activo en el fortalecimiento de la amistad y la promoción de la cooperación entre Vietnam y la República Checa.



Por su parte, Roman Roun congratuló al Partido Comunista de Vietnam por el éxito de su XIV Congreso Nacional y aplaudió los importantes logros alcanzados por el país indochino en materia de desarrollo socioeconómico, mejora de las condiciones de vida de la población y fortalecimiento de su posición internacional.



En cuanto a las relaciones bilaterales, ambas partes apreciaron los resultados de la cooperación en los ámbitos político y diplomático, así como en economía, comercio, inversión, educación y formación, cultura e intercambios pueblo a pueblo.



Coincidieron en que los vínculos Vietnam-República Checa cuentan con condiciones favorables para continuar desarrollándose de manera sólida, sustancial y eficaz, en consonancia con el marco de la Asociación Estratégica y con el potencial de ambos países.



Ambas partes también enaltecieron los avances en las relaciones de amistad y cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Explicaron que los intercambios de delegaciones y los contactos entre ambas organizaciones contribuyen a profundizar el entendimiento mutuo y fortalecer la confianza, consolidando así la base político-social de las relaciones bilaterales.



Al término del encuentro, ambas partes acordaron seguir intensificando los intercambios y contactos, así como compartir información y experiencias en áreas de interés mutuo./.

VNA