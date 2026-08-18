Vietnam destaca convergencia de visiones de desarrollo con India

Hanoi (VNA)- El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, asistió y pronunció un discurso en representación del Gobierno vietnamita durante una recepción conmemorativa del 80.º aniversario del Día de la Independencia de la India, celebrada hoy en Hanoi.



En su intervención, el canciller vietnamita extendió sus más cordiales felicitaciones al Gobierno y al pueblo indios por los importantes logros alcanzados durante ocho décadas de construcción y desarrollo nacional. Destacó que este proceso ha convertido a la India en una de las principales economías y centros científicos y tecnológicos del mundo, al tiempo que ha reforzado de manera sostenida su papel y posición tanto en la región como en el escenario internacional.



Hoai Trung subrayó que las relaciones entre Vietnam y la India, cuyos cimientos fueron establecidos por el Presidente Ho Chi Minh y los líderes indios, han sido cultivadas y fortalecidas por sucesivas generaciones, consolidándose como una amistad especial y sólida a lo largo del tiempo. La cooperación bilateral en numerosos ámbitos ha registrado avances significativos, generando beneficios concretos para ambos pueblos.



En este sentido, resaltó que el comercio bilateral se duplicó en la última década, mientras que la cooperación en defensa y seguridad adquiere una dimensión cada vez más sustancial y eficaz, reflejo de la elevada confianza estratégica entre ambos países. Paralelamente, los intercambios entre los dos pueblos se intensifican mediante vínculos en ámbitos como el budismo, el yoga, el turismo, la educación y la formación.



El funcionario resaltó que 2026 constituye un año especialmente significativo, ya que Vietnam y la India conmemoran el décimo aniversario de su Asociación Estratégica Integral. En particular, durante la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo pasado, ambas partes acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, bajo el espíritu de “visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustancial”.



El ministro enfatizó asimismo que, mientras la India impulsa la iniciativa Viksit Bharat 2047, encaminada a construir para ese año una nación desarrollada, próspera y moderna, Vietnam trabaja para convertirse en un país desarrollado de altos ingresos en 2045. Para ello, el país indochino promueve un nuevo modelo de desarrollo basado en el aumento de la productividad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la innovación, el talento humano altamente calificado y una gobernanza moderna.



Según Hoai Trung, la convergencia entre las visiones y aspiraciones de desarrollo de ambos países constituye un importante punto de encuentro y abre amplias oportunidades para que Vietnam y la India avancen juntos y complementen sus respectivas fortalezas. En este contexto, instó a ambas partes a traducir los compromisos políticos de alto nivel en programas y contenidos de cooperación concretos, capaces de generar beneficios tangibles para la población y responder a las crecientes necesidades de desarrollo de cada país.



El embajador de la India en Vietnam, Tshering W. Sherpa, habla en el evento. (Foto: VNA)



Por su parte, el embajador de la India en Vietnam, Tshering W. Sherpa, destacó durante la recepción los profundos vínculos civilizatorios y los valores compartidos de independencia, libertad y autonomía estratégica que han unido a los dos pueblos a lo largo de generaciones.



El diplomático recordó asimismo un importante hito histórico: la visita del entonces primer ministro indio Jawaharlal Nehru, quien se convirtió en el primer líder extranjero en visitar la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) poco después de la liberación de Hanoi en 1954.



Tshering W. Sherpa calificó la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la decisión de elevar el nivel de las relaciones bilaterales como hitos históricos que abren un nuevo capítulo en los vínculos entre ambos países.



El embajador reafirmó que la India concede una alta prioridad a sus relaciones con Vietnam y expresó su disposición a trabajar conjuntamente para convertir los valores compartidos, la confianza mutua y la amistad especial entre ambos pueblos en resultados de cooperación cada vez más concretos, eficaces y orientados hacia el futuro./.