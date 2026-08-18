Política

Vietnam y República Checa impulsan cooperación multifacética

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy en Hanoi a Roman Roun, presidente del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM), quien se encuentra de visita en el país.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha), recibe a Roman Roun, presidente del Partido Comunista de Bohemia y Moravia. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha), recibe a Roman Roun, presidente del Partido Comunista de Bohemia y Moravia. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy en Hanoi a Roman Roun, presidente del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM), quien se encuentra de visita en el país.

Hoai Trung afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre han valorado el apoyo brindado por el Partido Comunista y el pueblo de la antigua Checoslovaquia, así como por el KSCM y el pueblo checo en la actualidad.

Felicitó al KSCM por el éxito de su XII Congreso Nacional, elogió sus logros recientes y expresó su confianza en que el partido seguirá realizando contribuciones positivas al desarrollo integral de la República Checa y las relaciones entre Vietnam y dicho país.

Al informar a su invitado sobre la situación en Vietnam, el ministro compartió los principales logros del país tras 40 años de Doi Moi (Renovación), así como los objetivos y orientaciones de desarrollo establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido.

Subrayó que Vietnam se mantiene firme en su camino hacia el socialismo y continúa aplicando una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, diversificación y multilateralización de las relaciones, así como una integración internacional activa y proactiva.

El Partido Comunista de Vietnam concede gran importancia a los vínculos con el KSCM en particular, y con los partidos comunistas y obreros de todo el mundo en general, fortaleciendo así la confianza política y creando condiciones favorables para relaciones más estrechas con sus socios, señaló.

Por su parte, Roun elogió la experiencia de liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y expresó su admiración por los importantes logros socioeconómicos del país bajo el liderazgo del Partido.

Tras celebrar el desarrollo positivo de las relaciones entre Vietnam y la República Checa, especialmente la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, afirmó que el KSCM desea fortalecer aún más la tradicional amistad y cooperación con el Partido Comunista de Vietnam, contribuyendo así a una cooperación multifacética más amplia entre ambos países.

Ambas partes acordaron intensificar el intercambio de información y los debates teóricos, compartir experiencias en la construcción del Partido y reforzar la cooperación en los foros internacionales de los que ambos partidos forman parte.

También intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común./.

VNA
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