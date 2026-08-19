Parlamento vietnamita prosigue segunda fase de su primera reunión extraordinaria

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura prosigue hoy la segunda fase de su reunión extraordinaria con debates sobre varios asuntos de interés nacional.



Según el programa, el órgano legislativo escuchará las presentaciones de propuestas e informes sobre las orientaciones para la elaboración del proyecto de Ley del Presupuesto Estatal (integrada) y las enmiendas a las leyes de Tierras de 2024, de Vivienda de 2023 y de Negocios Inmobiliarios, así como la integración de cuatro programas de objetivos nacionales en uno solo.



Posteriormente, los diputados debatirán los mencionados contenidos en grupos de trabajo.



El proyecto de ley de Tierras (enmendada) tiene como objetivo continuar institucionalizando las directrices del Partido relativas a la renovación y el perfeccionamiento del marco institucional y las políticas sobre tierras, creando un nuevo impulso para el desarrollo socioeconómico y respondiendo a las exigencias de crecimiento de la nueva etapa.



Las modificaciones se basan en los resultados de la evaluación preliminar de la implementación de la Resolución N.º 18-NQ/TW del quinto pleno del Comité Central del Partido y, al mismo tiempo, incorporan las nuevas orientaciones sobre la gestión y el uso de la tierra. Con ello, se busca perfeccionar el marco jurídico en materia territorial, elevar la eficacia de la gestión estatal y aprovechar de manera óptima los recursos de la tierra al servicio del desarrollo nacional.



El Gobierno estableció siete grupos de políticas para orientar la modificación de la Ley de Tierras, centrados en la renovación de la planificación y los planes de uso del suelo, así como en el perfeccionamiento de los mecanismos de asignación, arrendamiento y cambio de uso de terrenos sobre la base de los principios de transparencia.



Asimismo, se plantea mejorar los mecanismos de expropiación, indemnización, apoyo y reasentamiento, con el objetivo de armonizar los intereses del Estado, la ciudadanía y los inversores.



Otro eje consiste en renovar el régimen financiero y el sistema de valoración de tierras, pasando de un enfoque predominantemente administrativo a un modelo de gobernanza orientado al desarrollo.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro, Le Minh Hung, asisten a la reunión. (Foto: VNA)



El proyecto también contempla perfeccionar las disposiciones sobre los derechos y obligaciones de los usuarios de la tierra, el régimen de uso del suelo, así como promover la reforma administrativa, la transformación digital y una mayor descentralización en la gestión territorial.



Por su parte, el proyecto de ley de Negocios Inmobiliarios (enmendada) se centra en reducir las condiciones y requisitos para la inversión y las actividades empresariales, promover la transformación digital y construir un sistema de datos unificado e interconectado. También busca resolver las dificultades surgidas en la práctica, garantizar la coherencia con el sistema jurídico vigente y perfeccionar los mecanismos de gestión para desarrollar un mercado inmobiliario transparente, eficiente y sostenible.



El proyecto de ley de Vivienda (enmendada) tiene como finalidad institucionalizar las directrices del Partido sobre el desarrollo de la vivienda y el mercado inmobiliario, garantizando el derecho de la población a una vivienda adecuada. Asimismo, pretende adaptar las políticas habitacionales al modelo de gobierno local de dos niveles, impulsar la descentralización, simplificar los procedimientos administrativos, promover la transformación digital y asegurar la coherencia del sistema jurídico.



En cuanto al proyecto de ley del Presupuesto Estatal (integrada), este se formula mediante la integración de la Ley del Presupuesto Estatal y la de Inversión Pública, con el propósito de institucionalizar las orientaciones del Partido sobre la modernización de la gestión de las finanzas públicas, solucionar las deficiencias y solapamientos detectados en la práctica, reforzar la descentralización, fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.



Entre sus principales contenidos figuran la integración del plan financiero quinquenal con el plan de inversión pública a medio plazo; la incorporación del proceso de asignación del plan de inversión pública al ciclo presupuestario anual; el perfeccionamiento de las competencias en la elaboración y distribución de los planes y presupuestos; y el establecimiento de disposiciones sobre el uso de los ingresos excedentes, los fondos de reserva y las previsiones financieras para responder a situaciones de emergencia./.