ASEAN busca un marco jurídico moderno para la era de la IA

Hanoi, 19 ago (VNA) – El Foro Jurídico de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 2026 concluyó hoy en Hanoi tras casi dos días de trabajo, con el objetivo de impulsar la cooperación en el ámbito jurídico y judicial entre los países miembros ante los nuevos desafíos planteados por la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital.



Con el tema “Aplicación de la inteligencia artificial en la elaboración y aplicación de las leyes en la era digital”, el foro reunió a representantes de los países de la ASEAN, organizaciones internacionales, socios de desarrollo y expertos para intercambiar experiencias sobre el uso de la IA en el ámbito jurídico.



En su discurso de clausura, el viceministro de Justicia de Vietnam Nguyen Thanh Tinh destacó que el foro proporcionó una plataforma de diálogo abierta y práctica sobre la aplicación de la IA en la elaboración de políticas, el desarrollo de bases de datos jurídicas y la prestación de servicios legales a ciudadanos y empresas.



Las sesiones también abordaron cuestiones estratégicas como la soberanía nacional sobre la IA, su gobernanza en la ASEAN, el arbitraje en la era digital y un enfoque centrado en las personas. Los participantes coincidieron en que no existe un modelo único de gobernanza de la IA aplicable a todos los países.



Según Nguyen Thanh Tinh, el desarrollo y la aplicación de la IA deben asentarse en el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que fomentan la innovación y el desarrollo sostenible.



El viceministro subrayó asimismo la necesidad de pasar de una mentalidad de gestión a una de gobernanza, mediante marcos jurídicos flexibles y adaptables, basados en la gestión de riesgos. Para una región diversa como la ASEAN, consideró especialmente importante compartir experiencias, fortalecer el diálogo político, desarrollar recursos humanos especializados en derecho digital y ampliar la cooperación entre organismos judiciales, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones internacionales.



Los participantes destacaron que la IA no solo constituye un nuevo ámbito que requiere regulación, sino que también se está convirtiendo en una herramienta para mejorar la elaboración, perfeccionamiento y aplicación de las leyes, ampliar el acceso a la justicia y elevar la eficiencia de la administración pública.



El foro contribuyó a profundizar la cooperación de la ASEAN en materia jurídica y judicial y promover nuevas vías para la transformación digital y la innovación en estos ámbitos. Asimismo, aportó a los objetivos de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, orientada a construir una comunidad autosuficiente, innovadora, centrada en las personas y sostenible.



De cara al futuro, los países de la ASEAN continuarán concretando los resultados del foro mediante mecanismos regionales y una mayor cooperación con socios internacionales, con el fin de desarrollar marcos jurídicos que garanticen un desarrollo y uso seguro, responsable, transparente y centrado en las personas de la IA.



Vietnam reafirmó su compromiso de participar de manera activa y responsable en la cooperación jurídica y judicial dentro de la ASEAN y con sus socios internacionales, con la expectativa de que el Foro Jurídico de la ASEAN 2026 siente las bases para una amplia red de cooperación jurídica digital y contribuya a construir un ecosistema jurídico moderno para una ASEAN resiliente, innovadora y próspera./.

VNA