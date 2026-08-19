Sociedad

Diplomacia popular, pilar de la relación Vietnam-Singapur

La diplomacia popular se consolida como pilar de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur y fortalece la confianza y los intercambios entre ambos pueblos.

Pang Te Cheng, cónsul general de Singapur en Ciudad Ho Chi Minh, habla en el evento. (Fuente: VNA)
Pang Te Cheng, cónsul general de Singapur en Ciudad Ho Chi Minh, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La diplomacia popular identificada como uno de los seis pilares fundamentales de la asociación estratégica integral recién elevada entre Singapur y Vietnam resulta sumamente apropiada, lo que se considera una base sólida destinada a construir la confianza mutua y fomentar el progreso común.

Así lo afirmó Pang Te Cheng, cónsul general de Singapur en Ciudad Ho Chi Minh, durante un acto conmemorativo al 61 aniversario del Día Nacional de la República de Singapur (9 de agosto de 1965), organizado hoy por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en esta urbe.

El funcionario declaró que la relación bilateral entre Singapur y Vietnam ha alcanzado un nivel histórico sin precedentes. En marzo de 2025, ambos países elevaron oficialmente sus vínculos al rango de Asociación Estratégica Integral, reiteró.

Este hito refleja una profunda confianza política, un alto grado de alineación en los intereses estratégicos y una visión compartida de una región pacífica, estable y próspera, remarcó.

En los últimos tiempos, el Consulado General de Singapur en Ciudad Ho Chi Minh ha coordinado estrechamente con autoridades y agencias municipales en la implementación de muchas iniciativas, incluidos intercambios culturales, programas educativos, conexión económica y desarrollo juvenil, y proyectos de participación comunitaria, acercando así a los pueblos de los dos países, comunicó.

vnanet-potal-thanh-pho-ho-chi-minh-hop-mat-ky-niem-61-nam-quoc-khanh-singapore-8965041.jpg
Delegados en el evento. (Fuente: VNA)



En el futuro, existen numerosas oportunidades para que las personas de ambas naciones conecten, colaboren e innoven juntos. A través de iniciativas de energía verde, innovaciones en el sector digital y la inteligencia artificial, así como mediante intercambios artísticos y educativos, el estrecho vínculo entre los habitantes de Singapur y Ciudad Ho Chi Minh seguirá fortaleciéndose, argumentó.

Esta celebración anual es una tradición profundamente apreciada y un testimonio vivo de los estrechos vínculos, la confianza estratégica y la asociación duradera entre los dos países, incluida la relación entre Singapur y Ciudad Ho Chi Minh, destacó.

A su vez, Lam Dung Tien, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Singapur de Ciudad Ho Chi Minh, compartió que en medio de un panorama mundial volátil, la paz, la amistad, el entendimiento mutuo y la confianza entre los pueblos de diferentes naciones constituyen una base fundamental para superar juntos los desafíos y avanzar hacia el futuro.

Por lo tanto, la diplomacia entre pueblos cobra una importancia cada vez mayor, como contribución a fomentar la comprensión y la confianza mutua y a generar un valor duradero y sostenible para la relación entre ambas naciones, puntualizó.

En el marco de las excelentes relaciones entre los países, Ciudad Ho Chi Minh sigue siendo un centro neurálgico para los vínculos entre Vietnam y Singapur, y sirve como punto de encuentro para un gran número de empresas, empresarios, expertos, estudiantes y miembros de la comunidad singapurenses, comunicó.

La Asociación aspira a establecer un "Espacio de Cultura y Amistad Vietnam-Singapur", un lugar donde la comunidad singapurense que vive y trabaja en Ciudad Ho Chi Minh pueda reunirse e interactuar con el pueblo vietnamita; donde empresarios, estudiantes, intelectuales y artistas de ambas naciones conecten e intercambien y se puedan organizar actividades que promuevan la cultura, la educación, el comercio y el turismo, así como programas comunitarios, expresó.

Se trata de una obra de gran importancia para la diplomacia popular, contribuyendo a profundizar aún más las relaciones de amistad entre Vietnam y Singapur y a acercar a ambos pueblos, concluyó./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Singapur #asociación estratégica integral
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El Tribunal Popular de Hanoi abre el juicio de primera instancia contra el exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Nguyen Ba Hoan, y otros 27 acusados por delitos de corrupción y violaciones contables. (Foto: VNA)

Exviceministro vietnamita comparece por sobornos

El Tribunal Popular de Hanoi abrió el juicio de primera instancia contra el exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Nguyen Ba Hoan, y otros 27 acusados por delitos de corrupción y violaciones contables. 

Vista aérea de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Televisión belga emitirá en horario estelar un documental sobre el auge de Ciudad Ho Chi Minh

El canal La Trois de la cadena pública belga RTBF emitirá el 19 de agosto el documental Saïgon, la perle de l'Extrême-Orient. La obra examina la dinámica vida económica de la urbe de casi 10 millones de habitantes, el éxito de expatriados europeos y los retos que plantea el rápido encarecimiento del coste de vida en una de las economías de mayor crecimiento mundial.

Policía Popular de Vietnam, "escudo de acero" para proteger la seguridad en el ciberespacio

Policía Popular de Vietnam, "escudo de acero" para proteger la seguridad en el ciberespacio

Durante los últimos años, la Policía Popular de Vietnam ha desempeñado un papel pionero en la transformación digital, convirtiéndose en un “punto de apoyo digital” para el país, los ministerios, sectores y localidades en el proceso de transformación digital nacional, así como en la protección de la información y la seguridad en el ciberespacio en la nueva era.

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich (Foto: VNA)

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich

Tras una alerta de seguridad al despegar hacia Hanói, el vuelo VN34 retornó a Múnich y desembarcó a salvo a sus 271 pasajeros y 16 tripulantes. La aerolínea ofreció asistencia integral de alojamiento y reubicó a todos los viajeros en vuelos alternativos, mientras autoridades de Alemania y Vietnam investigan las causas del suceso.

Descubren antiguos artefactos en una tumba de ladrillo en provincia de Nghe An

Descubren antiguos artefactos en una tumba de ladrillo en provincia de Nghe An

Una excavación de emergencia en una antigua tumba de ladrillo en la zona de Ru But, comuna de Kim Lien, provincia de Nghe An, permitió descubrir numerosos artefactos, entre ellos cerámica vidriada, monedas, objetos metálicos y dos espadas de hierro. Los primeros estudios indican que la tumba podría datar de entre los siglos IV y VII.