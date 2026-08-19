Diplomacia popular, pilar de la relación Vietnam-Singapur

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La diplomacia popular identificada como uno de los seis pilares fundamentales de la asociación estratégica integral recién elevada entre Singapur y Vietnam resulta sumamente apropiada, lo que se considera una base sólida destinada a construir la confianza mutua y fomentar el progreso común.



Así lo afirmó Pang Te Cheng, cónsul general de Singapur en Ciudad Ho Chi Minh, durante un acto conmemorativo al 61 aniversario del Día Nacional de la República de Singapur (9 de agosto de 1965), organizado hoy por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en esta urbe.



El funcionario declaró que la relación bilateral entre Singapur y Vietnam ha alcanzado un nivel histórico sin precedentes. En marzo de 2025, ambos países elevaron oficialmente sus vínculos al rango de Asociación Estratégica Integral, reiteró.



Este hito refleja una profunda confianza política, un alto grado de alineación en los intereses estratégicos y una visión compartida de una región pacífica, estable y próspera, remarcó.



En los últimos tiempos, el Consulado General de Singapur en Ciudad Ho Chi Minh ha coordinado estrechamente con autoridades y agencias municipales en la implementación de muchas iniciativas, incluidos intercambios culturales, programas educativos, conexión económica y desarrollo juvenil, y proyectos de participación comunitaria, acercando así a los pueblos de los dos países, comunicó.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)





En el futuro, existen numerosas oportunidades para que las personas de ambas naciones conecten, colaboren e innoven juntos. A través de iniciativas de energía verde, innovaciones en el sector digital y la inteligencia artificial, así como mediante intercambios artísticos y educativos, el estrecho vínculo entre los habitantes de Singapur y Ciudad Ho Chi Minh seguirá fortaleciéndose, argumentó.



Esta celebración anual es una tradición profundamente apreciada y un testimonio vivo de los estrechos vínculos, la confianza estratégica y la asociación duradera entre los dos países, incluida la relación entre Singapur y Ciudad Ho Chi Minh, destacó.



A su vez, Lam Dung Tien, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Singapur de Ciudad Ho Chi Minh, compartió que en medio de un panorama mundial volátil, la paz, la amistad, el entendimiento mutuo y la confianza entre los pueblos de diferentes naciones constituyen una base fundamental para superar juntos los desafíos y avanzar hacia el futuro.



Por lo tanto, la diplomacia entre pueblos cobra una importancia cada vez mayor, como contribución a fomentar la comprensión y la confianza mutua y a generar un valor duradero y sostenible para la relación entre ambas naciones, puntualizó.



En el marco de las excelentes relaciones entre los países, Ciudad Ho Chi Minh sigue siendo un centro neurálgico para los vínculos entre Vietnam y Singapur, y sirve como punto de encuentro para un gran número de empresas, empresarios, expertos, estudiantes y miembros de la comunidad singapurenses, comunicó.



La Asociación aspira a establecer un "Espacio de Cultura y Amistad Vietnam-Singapur", un lugar donde la comunidad singapurense que vive y trabaja en Ciudad Ho Chi Minh pueda reunirse e interactuar con el pueblo vietnamita; donde empresarios, estudiantes, intelectuales y artistas de ambas naciones conecten e intercambien y se puedan organizar actividades que promuevan la cultura, la educación, el comercio y el turismo, así como programas comunitarios, expresó.



Se trata de una obra de gran importancia para la diplomacia popular, contribuyendo a profundizar aún más las relaciones de amistad entre Vietnam y Singapur y a acercar a ambos pueblos, concluyó./.