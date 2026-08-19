Ciudad Ho Chi Minh acoge Foro Internacional de Innovación InnoEx 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Foro y Exposición Internacional de Innovación InnoEx 2026 comenzó este miércoles en Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de más de 4.000 directivos y fundadores, más de 70 fondos de inversión internacionales y cientos de expertos, para analizar las nuevas tendencias tecnológicas y los cambios que están redefiniendo los motores del crecimiento.



Bajo el lema “The Inflection Point – Where Global Shifts Fuel Business Reinvention” (El punto de inflexión: donde los cambios globales impulsan la reinvención empresarial), el evento, que se celebra del 19 al 20 de agosto, aborda tendencias como la inteligencia artificial (IA), los datos, la automatización, la transición verde, el comercio internacional y la renovación de los modelos de negocio.



Organizado por la Alianza Internacional de Innovación InnoEx, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Ho Chi Minh (YBA HCM) y la sociedad anónima de Promoción de Inversiones y Apoyo Empresarial (IBP), el foro busca conectar a empresas, inversores y proveedores tecnológicos, y promover oportunidades de cooperación e inversión.



La jefa del Comité Organizador, Truong Ly Hoang Phi, destacó que InnoEx debe ir más allá de la presentación de nuevas tecnologías y contribuir a que las empresas transformen su visión, reorganizen sus operaciones y desarrollen activos digitales de manera sostenible.



Durante la inauguración, el subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh Dang Minh Thong señaló que la innovación constituye una prioridad para la urbe en su nueva etapa de desarrollo. Entre sus objetivos figuran alcanzar un crecimiento anual mínimo del 10% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) regional entre 2026 y 2030, elevar la economía digital hasta alrededor del 40% del PIBR para 2030 y convertirse en un centro asiático de ciencia, tecnología e innovación para 2045.

InnoEx ayuda a conectar a startups con inversores. (Foto:VNA)





Para alcanzar estas metas, la ciudad deberá apoyarse cada vez más en la ciencia y la tecnología, la innovación, las transformaciones digital y verde, la productividad laboral y los recursos humanos de alta calidad, en lugar de depender de los motores tradicionales de crecimiento.



Con sus fortalezas en finanzas, industria, alta tecnología, comercio, puertos, logística, educación e investigación, Ciudad Ho Chi Minh aspira a convertirse en un espacio donde las tecnologías puedan investigarse, probarse y comercializarse, y no simplemente en un mercado receptor.



En este contexto, InnoEx busca conectar las tendencias globales con las necesidades concretas de las empresas vietnamitas, acercando la demanda del mercado a las soluciones tecnológicas, las ideas al capital y las empresas nacionales al ecosistema internacional de innovación.



El foro presta especial atención a sectores estratégicos para la competitividad de los próximos 5-10 años, entre ellos la IA, los datos, los semiconductores, la biotecnología, las tecnologías verdes, las energías limpias, la logística inteligente, las finanzas digitales y la economía circular.



Dang Minh Thong subrayó que la elección de tecnologías debe responder a necesidades reales y demostrar tres aspectos fundamentales: qué problema resuelve, cómo mejora la productividad y qué valor aporta a las empresas, la población y la sociedad.



La ciudad también plantea pasar de una lógica basada únicamente en la conexión a otra de creación conjunta, y de la presentación de soluciones a la resolución de problemas concretos. En este proceso, las empresas deben ocupar el centro, mientras que los institutos de investigación y las universidades han de vincularse más estrechamente con las necesidades del mercado y los fondos de inversión facilitar el acceso al capital para las iniciativas con potencial.



Asimismo, los compromisos alcanzados en el foro deberán traducirse en resultados concretos y medibles, como tecnologías probadas, transferidas y comercializadas, proyectos financiados y empresas capaces de elevar su productividad, reducir costos y emisiones y ampliar sus mercados.



Ciudad Ho Chi Minh continuará trabajando para crear un marco institucional que permita probar nuevas tecnologías y modelos de forma segura y transparente, ampliar el acceso a datos y abordar problemas urbanos para su solución conjunta por empresas, centros de investigación y universidades.



La urbe también impulsará las infraestructuras digitales y de investigación compartidas, la experimentación y adquisición de tecnologías, el ecosistema de startups innovadoras y la llegada de grupos tecnológicos, centros de investigación y desarrollo, fondos de inversión y recursos humanos de alta calidad./.