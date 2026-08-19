Vietnam fomenta inversiones alemanas en sectores estratégicos

Hanoi (VNA) - Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas alemanas amplíen las actividades de inversión y negocios en el país indochino, especialmente en infraestructura, puertos inteligentes, energías renovables, líneas ferroviarias de alta velocidad, ciencia-tecnología y formación de recursos humanos calificados.



Así lo afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang, al recibir al diputado Rolf Mützenich, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag (Parlamento Federal) de Alemania, de visita de trabajo en el país.



Thu Hang afirmó que Vietnam considera a Alemania como uno de sus principales socios y desea profundizar aún más la asociación estratégica entre las dos naciones.



Al informar sobre la situación y la trayectoria de desarrollo de Vietnam en la nueva era, subrayó el objetivo del país de mantener un crecimiento económico de dos dígitos y alcanzar sus dos metas centenarias —aspirando a convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos en 2045—, promoviendo al mismo tiempo un nuevo modelo de desarrollo impulsado por la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el papel fundamental del sector privado.



La vicecanciller formuló votos porque las dos partes aumenten la cooperación a través de los canales partidistas, en particular el impulso de las relaciones entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang recibe al diputado Rolf Mützenich, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag (Parlamento Federal) de Alemania. (Fuente: baoquocte.vn)



También exhortó a fortalecer el intercambio de experiencias en materia de legislación y supervisión entre diputados y comisiones especializadas, al tiempo que sugirió al Parlamento federal alemán mantener su interés y apoyo hacia la comunidad de más de 200 mil residentes vietnamitas en el país europeo.



Por su parte, Rolf Mützenich afirmó que el Parlamento federal alemán mantiene su compromiso de fomentar las relaciones bilaterales acordes con la Asociación Estratégica y está dispuesto a acompañar a Vietnam en su nueva fase de desarrollo.



Los nexos entre Vietnam y Alemania aún poseen diversos potenciales y espacios para un desarrollo más profundo y amplio, principalmente mediante la consolidación de la confianza política, el incremento del intercambio de delegaciones y el fomento de la cooperación entre los Parlamentos, reiteró.



En la ocasión, las dos partes acordaron intensificar la cooperación en educación y formación; fomentar el intercambio de estudiantes e investigadores; impulsar el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Además, hicieron hincapié en la importancia de ampliar la colaboración en los ámbitos de trabajo, ciencia, tecnología, innovación, defensa, seguridad y parlamentaria, así como aumentar el intercambio de delegaciones.



Asimismo, abogaron por continuar su coordinación en el marco de mecanismos multilaterales, promover las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea y entre Alemania y la ASEAN, aprovechar eficazmente el potencial de cooperación y contribuir al desarrollo cada vez más sustantivo y eficaz de la asociación estratégica entre ambas naciones.



Al abordar cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo, subrayaron la importancia del diálogo y del fomento de la confianza, y expresaron su apoyo al multilateralismo con las Naciones Unidas desempeñando un papel central.



Ambas partes reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación en el Mar del Este, así como la resolución pacífica de las controversias de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS)./.