Recomiendan a empresas vietnamitas reforzar estrategias para consolidarse en mercado estadounidense

Hanoi (VNA) - El mercado estadounidense sigue ofreciendo muchas oportunidades para los productos vietnamitas; sin embargo, las exigencias cada vez más estrictas sobre origen, calidad, cadenas de suministro y cumplimiento normativo obligan a las empresas a pasar de atender nichos a construir marcas y ejercer mayor control sobre sus productos, según expertos en un seminario celebrado en Hanoi.



Estados Unidos es uno de los mercados receptores más importantes para Vietnam. Además de productos tradicionales como prendas de vestir, calzado y muebles de madera, los alimentos fabricados en Vietnam ganan presencia tanto en canales dirigidos a comunidades asiáticas como en otras redes minoristas.



No obstante, Do Ngoc Hung, jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos, señaló que el mercado es enorme, pero no homogéneo. La demanda, distribución, normativas y costes varían según el estado, la región y el grupo de clientes. Por ello, las empresas deben identificar segmentos y canales específicos y calcular el coste total de llegar al consumidor.



Los productos vietnamitas siguen siendo valorados por los importadores estadounidenses y el país indochino mantiene su posición como fuente de suministro clave. Sin embargo, el precio ya no es el factor decisivo. Los compradores prestan más atención a la flexibilidad de las entregas, los tiempos de respuesta, la reposición, la calidad constante y la gestión de la cadena de suministro.



En alimentos y bienes de consumo, la demanda se orienta hacia productos prácticos y procesados, con información transparente sobre origen, salud y sostenibilidad. En el sector industrial, los importadores examinan también las materias primas, las ubicaciones de producción y la capacidad de los proveedores.



Vu Tu Thanh, director general regional interino y representante principal en Vietnam del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN, afirmó que el elevado volumen de importaciones estadounidenses y la diversificación de proveedores generan nuevas oportunidades para las empresas vietnamitas.



Vietnam posee ventajas para integrarse más profundamente en las cadenas de suministro del país norteamericano, como una capacidad productiva en mejora, ubicación estratégica, amplia fuerza laboral y experiencia exportadora.



Sin embargo, Vu Thanh advirtió que Estados Unidos endurece los controles sobre el origen, así como sobre la elusión y el transbordo. Por ello, adquieren importancia los registros de materias primas, producción, capacidad de las fábricas, movimiento de materiales, facturas, declaraciones aduaneras y datos de la cadena de suministro.



Las empresas vietnamitas deben demostrar su capacidad productiva real y el valor añadido generado en el país. Además, deben gestionar activamente el flujo de caja, el capital circulante, los aspectos fiscales y la contabilidad para reducir riesgos al expandirse en Estados Unidos.



Tran Lich, director de la incubadora y aceleradora de startups de impacto de Vietnam (VISIA), apuntó que tener un buen producto no garantiza una entrada exitosa. Muchas empresas están acostumbradas a la fabricación por contrato y obtienen certificaciones solo cuando los clientes las solicitan, lo que puede hacerles perder oportunidades.



Por tal motivo, sugirió que deben preparar documentación profesional en inglés que incluya catálogos, códigos de producto, certificaciones, fuentes de materias primas, ubicaciones y capacidad productiva, cantidades mínimas de pedido, plazos de entrega, controles de calidad y sistemas de trazabilidad.



También es fundamental elegir correctamente el nicho, público objetivo, área geográfica y canal de distribución. Las empresas deben buscar activamente importadores, distribuidores y cadenas minoristas especializadas, en lugar de centrarse solo en grandes plataformas de comercio electrónico.



La gestión de los datos de la cadena de suministro constituye otro requisito clave. Las empresas deben establecer sistemas de gestión de proveedores y conservar facturas, declaraciones aduaneras, registros de producción, laborales y certificaciones. Así podrán responder rápidamente ante eventuales inspecciones.



Los expertos recomendaron calcular el coste total de los productos puestos en destino en Estados Unidos, y no solo el precio de fábrica. Impuestos, transporte, seguros, almacenamiento, comisiones bancarias, cumplimiento normativo y devoluciones pueden afectar significativamente a la rentabilidad.



A largo plazo, las empresas vietnamitas deben pasar gradualmente de la fabricación por contrato a asumir la propiedad de sus productos, comenzando por el diseño y el envase, la construcción de marca y la propiedad intelectual, para finalmente desarrollar productos y tecnologías propias./.

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