Empresas vietnamitas aceleran transformación para dominar las cadenas de valor

Hanoi (VNA) - Las empresas vietnamitas están acelerando la transformación de sus modelos de desarrollo para pasar de competir por costos a hacerlo mediante productividad, tecnología, calidad y capacidad para dominar las cadenas de valor, en línea con la Resolución 19-NQ/TW.



Tras cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), Vietnam ha logrado importantes avances económicos, pero su modelo de desarrollo comienza a mostrar limitaciones. El crecimiento aún depende en buena medida del capital, los recursos naturales y la mano de obra barata, mientras persisten brechas en tecnología, recursos humanos e innovación. Ante la pérdida gradual de esta ventaja competitiva, las empresas deben avanzar hacia un modelo de desarrollo más autosuficiente, innovador, humano, sostenible e integrado.



De participar a dominar las cadenas de valor



La Resolución 19-NQ/TW sitúa a las empresas en el centro del proceso de renovación y plantea pasar de competir por costos a hacerlo por productividad, tecnología, calidad y capacidad de respuesta al mercado; de operar de forma aislada a integrarse en ecosistemas industriales; y de participar en las cadenas de valor a avanzar hacia su dominio y liderazgo.



Para ello, la cooperación y el intercambio de tecnología, capital, mercados y experiencias de gestión resultan fundamentales, ya que pocas empresas pueden afrontar por sí solas todas estas exigencias.



En el sector textil, el Grupo de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vinatex) está reforzando los vínculos empresariales, avanzando en el dominio tecnológico y asumiendo segmentos de mayor valor. Según su director general, Cao Huu Hieu, el grupo también apoya a pequeñas empresas para elevar su productividad y desarrollar productos propios, con el objetivo de completar la cadena desde el diseño y el suministro de materias primas y accesorios hasta la fabricación de productos terminados.

La Corporación de Energía de la Región Central (EVNCPC) ha implementado un conjunto integral de soluciones para garantizar un suministro eléctrico seguro, estable y fiable en las provincias y ciudades de la zona. (Foto: VNA)





Por su parte, el Grupo de Industrias Químicas de Vietnam (Vinachem) apuesta por fortalecer su capacidad tecnológica e incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. El grupo está construyendo un Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, en Hanoi, con una superficie de unas tres hectáreas y una inversión de alrededor de 1.500 mil millones de dongs (57,3 millones de dólares).



Según el presidente del Consejo de Miembros de Vinachem, Phung Quang Hiep, el centro permitirá conectar a las empresas con institutos de investigación, universidades y socios tecnológicos, además de impulsar la comercialización de resultados científicos. El objetivo es aumentar la autonomía en materias primas, dominar tecnologías clave y elevar la productividad.



La transformación también alcanza a las empresas de infraestructuras y servicios esenciales. El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) está desarrollando fuentes y redes eléctricas, reforzando la capacidad de transmisión y preparando infraestructuras para sectores estratégicos como los semiconductores, la inteligencia artificial, los centros de datos y el transporte electrificado.



EVN también acelera la gestión basada en datos, la automatización y el uso de inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT) y macrodatos para operar la red, prever la demanda y desarrollar sistemas inteligentes de gestión energética. Paralelamente, impulsa la transición verde mediante criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), mejoras de eficiencia, reducción de pérdidas y una mayor integración de energías renovables.



Fortalecer el tejido empresarial



Las experiencias de Vinatex, Vinachem y EVN muestran que las empresas no son simples beneficiarias de la Resolución 19-NQ/TW, sino protagonistas de su implementación. El reto es dominar los segmentos de mayor valor añadido, las tecnologías clave y las marcas propias para convertirse en núcleos capaces de impulsar a toda la cadena.



Sin embargo, las empresas líderes no pueden sostener por sí solas este proceso. Su capacidad de liderazgo depende también de la fortaleza de las empresas que las rodean, especialmente en recursos humanos, industrias auxiliares y tecnología.



En este contexto, las pequeñas y medianas empresas deben elevar sus capacidades y avanzar hacia actividades de mayor valor añadido, considerando la investigación y desarrollo, la propiedad intelectual, los datos, la tecnología, la formación y la transformación digital como inversiones estratégicas para su competitividad.



La cooperación entre empresas, institutos de investigación y universidades será igualmente determinante para aprovechar el potencial del ecosistema empresarial.



Para convertir estas alianzas en resultados concretos, las políticas públicas también deben desempeñar un papel activo. El secretario general adjunto de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), Dau Anh Tuan, pidió al Estado continuar eliminando obstáculos institucionales y mejorar el entorno empresarial, además de perfeccionar las políticas de apoyo a la tecnología, el capital, la innovación y la cooperación empresarial.



En el caso de los grandes proyectos, los incentivos deberían vincularse al desarrollo de proveedores nacionales y a niveles reales de localización, con mecanismos específicos de verificación. También propuso mecanismos de financiación de las cadenas de suministro que permitan a los pequeños proveedores acceder a capital sobre la base de contratos y cuentas por cobrar de las empresas líderes.



De este modo, la capacidad y reputación de las grandes empresas podrían convertirse en una palanca para facilitar el acceso de las pequeñas compañías a la financiación y reforzar toda la cadena.



Cuando las capacidades empresariales aumenten, los distintos eslabones estén mejor conectados y el ecosistema genere mayores sinergias, los nuevos motores del crecimiento podrán convertirse en capacidades reales de la economía. Ese es, en última instancia, el objetivo de la renovación del modelo de desarrollo de Vietnam./.