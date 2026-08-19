Vietnam busca impulsar el turismo médico en la región

Hanoi (VNA) - Vietnam aspira a convertirse en uno de los destinos de turismo médico más competitivos del Sudeste Asiático y atraer a unos 750.000 visitantes internacionales entre 2026 y 2030, según un proyecto de desarrollo del sector elaborado por el Ministerio de Salud.



La propuesta busca aprovechar las capacidades del sistema sanitario nacional, los costos competitivos y el desarrollo de servicios médicos especializados para combinar la atención sanitaria con el turismo y el descanso. Asimismo, plantea construir una marca nacional de turismo médico y situar gradualmente a Vietnam entre los destinos líderes de Asia.



Según Ha Anh Duc, director del Departamento de Gestión de Exámenes y Tratamientos Médicos del Ministerio de Salud, alrededor de 300.000 visitantes internacionales utilizan actualmente servicios sanitarios en Vietnam cada año, con un gasto total estimado en dos mil millones de dólares, incluidos los costos de atención médica, alojamiento, transporte, alimentación y otros servicios relacionados.



Viceministro de Salud Tran Van Thuan visita a un paciente. (Foto: VNA)



El país cuenta con una importante capacidad sanitaria. En 2025 disponía de 2.107 hospitales, más de 339.000 camas y más de 105.000 médicos. El sistema de atención especializada comprende 103 hospitales, incluidos 13 establecimientos con capacidades técnicas de alto nivel, concentrados principalmente en Hanoi, Hue y Ciudad Ho Chi Minh.



Varias instituciones sanitarias vietnamitas han desarrollado técnicas complejas, como cirugía robótica, trasplante de órganos, intervenciones cardiovasculares, tratamiento del cáncer y reproducción asistida, además de servicios especializados en oftalmología, otorrinolaringología y odontología. Estas capacidades constituyen una base importante para desarrollar productos de turismo médico que combinen atención sanitaria con actividades turísticas y de descanso.



Sin embargo, las estadísticas actuales aún no permiten determinar con precisión los ingresos procedentes exclusivamente del turismo médico, ya que incluyen tanto a extranjeros residentes en Vietnam que utilizan habitualmente los servicios sanitarios como a visitantes que viajan específicamente al país para recibir tratamiento.



La actividad se concentra principalmente en las grandes ciudades. Ciudad Ho Chi Minh ocupa el primer lugar y concentra alrededor del 40% de los visitantes internacionales, gracias a su sistema de atención especializada y a una activa promoción turística. Hanoi ocupa el segundo puesto, mientras que Da Nang, Hue y Khanh Hoa desarrollan gradualmente productos de turismo médico sobre la base de sus ventajas en materia de descanso y medicina tradicional.



Uno de los principales desafíos es que Vietnam todavía no cuenta con una marca nacional de turismo médico. Según estimaciones citadas en el proyecto, los vietnamitas gastan entre dos y tres mil millones de dólares al año en servicios médicos en el extranjero, una cifra superior a los ingresos generados por los visitantes de turismo médico en el país.



Esta situación refleja un déficit en el sector y plantea la necesidad de mejorar la calidad de los servicios, desarrollar una marca nacional y elevar la competitividad del sistema sanitario vietnamita.



El viceministro de Salud Tran Van Thuan señaló que la demanda de turismo médico en Vietnam es cada vez más evidente. El sector sanitario ha logrado avances profesionales, con numerosas técnicas que se aproximan a los estándares internacionales, mientras que los costos de los tratamientos son competitivos y el tiempo necesario para realizar muchos servicios es relativamente corto.



Según el funcionario, numerosos vietnamitas residentes en el extranjero regresan al país para recibir tratamiento y posteriormente vuelven a sus lugares de residencia, con un ahorro que en algunos casos puede alcanzar cientos de miles de dólares.



Estas ventajas ofrecen un amplio margen para desarrollar el turismo médico, no solo para atender las necesidades de los vietnamitas residentes en el extranjero, sino también para atraer a pacientes internacionales y generar mayor valor para el sector sanitario y la economía nacional.



El proyecto contempla impulsar servicios de medicina moderna, medicina y farmacia tradicional, rehabilitación, cuidado integral de la salud y atención a las personas mayores, con el objetivo de acercarse gradualmente a los estándares internacionales.



Asimismo, busca fortalecer el sistema sanitario nacional, ampliar el acceso de la población a servicios médicos de alta calidad y reducir la necesidad de que los vietnamitas viajen al extranjero para recibir atención médica.



Tran Van Thuan consideró necesaria la participación coordinada de los ministerios y organismos competentes, las autoridades, los hospitales públicos y privados y las empresas vinculadas al sector. También planteó la creación de una asociación de turismo médico como un paso necesario para organizar y desarrollar esta actividad.



Según el Ministerio de Salud, el mercado mundial del turismo médico alcanzó en 2024 un valor estimado de entre 40 mil y 100 mil millones de dólares y podría crecer entre un 8% y un 16% anual hasta 2035. La región de Asia-Pacífico registra perspectivas de crecimiento superiores al promedio mundial, mientras que países como Tailandia y Corea del Sur comenzaron hace años a desarrollar programas nacionales de turismo médico.



Actualmente, los principales visitantes de turismo médico en Vietnam son vietnamitas residentes en el extranjero y personas procedentes de Camboya, Laos, Corea del Sur, Japón, Australia y algunos países europeos. Los servicios más demandados incluyen odontología estética, reproducción asistida, cirugía estética, chequeos generales y determinados tratamientos médicos de alta especialización.



El desarrollo del turismo médico también forma parte de los esfuerzos por aprovechar los recursos externos y fortalecer la integración internacional de Vietnam, en línea con los objetivos establecidos en la Resolución 59-NQ/TW, del 24 de enero de 2025, del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva situación./.