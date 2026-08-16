Vietnam refuerza la prevención y la infraestructura sanitaria

Hanoi (VNA) - En aplicación de la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político, Vietnam está acelerando la transición de un modelo sanitario centrado en el tratamiento a otro basado en la prevención, al tiempo que invierte en infraestructura y fortalece la capacidad médica para acercar servicios de alta calidad a la población.



Reforzar la prevención



El cáncer de mama es el de mayor incidencia entre las mujeres vietnamitas, con más de 24 mil 500 nuevos casos y unas 10 mil muertes al año. Más del 60% de los casos se detectan en los estadios III-IV, por lo que la supervivencia a cinco años ronda solo el 74%. El cáncer cervicouterino también constituye un desafío: apenas el 28% de las mujeres de 30 a 49 años se someten a pruebas de detección y solo alrededor del 12% de las jóvenes están vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH).



El Plan de Acción Nacional para la Prevención y el Control del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino 2026-2035 establece como objetivos reducir la mortalidad por cáncer de mama y avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino. Desde 2026, el país aspira a vacunar contra el VPH al 90% de las niñas de nueve a 15 años, someter a cribado de cáncer de mama al 70% de las mujeres de 40 a 70 años y de cáncer cervicouterino al 70% de las mujeres de 30 a 49 años.



El Ministerio de Salud reforzará la comunicación sobre prevención y detección precoz, perfeccionará las políticas, promoverá la capacitación y transferencia de técnicas y ampliará los servicios médicos a distancia.



Otro problema creciente es la miopía infantil. Los expertos señalan que el uso cada vez mayor de dispositivos electrónicos está favoreciendo su aparición temprana. Los trastornos refractivos afectan aproximadamente al 51% de los niños en Hanoi y al 75,6% en Ciudad Ho Chi Minh; a nivel nacional, entre tres y cinco millones de niños de cinco a 15 años padecen este problema. Se recomienda intensificar los controles visuales, aumentar las actividades al aire libre y promover un uso adecuado de los dispositivos electrónicos.



Invertir en infraestructura sanitaria



Desde el 4 de agosto, la segunda sede del Hospital Central de Obstetricia de Vietnam funciona en Hanoi, con 300 camas y capacidad para atender a unos 500 pacientes diarios. El proyecto cuenta con una inversión cercana a un billón de dongs del presupuesto estatal y unos 200 mil millones aportados por el hospital. La nueva sede desarrollará técnicas especializadas en oncología ginecológica, medicina fetal, genética y cribado prenatal.



En Da Nang, la ciudad busca convertirse en núcleo de un centro sanitario especializado para la región central y las Tierras Altas Centrales. Para 2030, aspira a contar con al menos dos hospitales especializados de nivel regional. El Hospital de Da Nang ya domina numerosas técnicas avanzadas y es el primero a nivel provincial del país autorizado para realizar extracción y trasplante de hígado.



En Ciudad Ho Chi Minh, la segunda sede del Hospital Popular Gia Dinh y el Centro de Emergencias 115 están desarrollando el modelo de "Estación de Emergencias Especializadas". En seis meses, la unidad atendió más de 520 emergencias extrahospitalarias, con un tiempo medio de llegada de 15,9 minutos.



Estas iniciativas, adaptadas a las condiciones de cada localidad, buscan cumplir el objetivo de la Resolución N.º 72-NQ/TW de acercar servicios sanitarios de calidad a la población y construir progresivamente un sistema de salud moderno, equitativo y eficiente./.

VNA