Vietnam, elegido mejor destino gastronómico del mundo en 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam ha sido elegido mejor destino gastronómico del mundo en 2026 en los NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards, una clasificación votada por los lectores de la sección de viajes de The New Zealand Herald (NZ Herald), por delante de reconocidos destinos culinarios como Italia, Japón, Tailandia y Francia.



Según el Centro de Información de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el país encabeza la lista de los 10 principales destinos gastronómicos, seguido de Italia, Japón, Tailandia, Singapur, Melbourne (Australia), Francia, Auckland, Wellington y la bahía de Hawke (Nueva Zelanda).



NZ Herald destaca el creciente interés por el turismo gastronómico y una tendencia de los viajeros a buscar experiencias vinculadas a la vida local, más allá de los restaurantes de alta gama. Visitar mercados tradicionales, probar especialidades locales y comida callejera, participar en clases de cocina o conocer las técnicas de preparación permiten acercarse a la cultura de cada destino.



En este ámbito, Vietnam cuenta con una de sus principales fortalezas. Según NZ Herald, su gastronomía destaca por la combinación equilibrada de sabores frescos, hierbas aromáticas, variadas texturas y caldos intensos. La comida forma parte de la vida cotidiana y acompaña al viajero desde los puestos callejeros y mercados tradicionales hasta los restaurantes y cafeterías.



El pho, el banh mi (emparedado vietnamita), los rollitos de primavera, el banh xeo (una crepe crujiente), junto con diversas preparaciones de fideos y arroz, pueden encontrarse fácilmente en calles, mercados y establecimientos locales. El medio neozelandés recomienda además visitar los mercados tradicionales y participar en clases de cocina para conocer los ingredientes, las técnicas culinarias y las historias que hay detrás de cada plato.



La diversidad regional es otro de los grandes atractivos de la cocina vietnamita. La gastronomía del norte, representada especialmente por Hanoi, se caracteriza por sus sabores delicados y refinados; la del centro, con Hue como referente, por sus sabores picantes e intensos y su elaboración sofisticada, vinculada a la gastronomía imperial; mientras que la del sur tiende a sabores más intensos y dulces y emplea una amplia variedad de hierbas aromáticas.



El primer puesto obtenido en esta clasificación refuerza el atractivo de Vietnam como destino turístico, especialmente por su riqueza gastronómica, que combina una gran variedad de platos con la identidad cultural, las particularidades regionales y la vida cotidiana de sus comunidades./.

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