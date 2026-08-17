Vietnam considera a los mayores un recurso para el desarrollo

Hanoi (VNA)- La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra afirmó que las personas mayores constituyen un recurso importante para el desarrollo nacional y una fuerza que contribuye al crecimiento rápido y sostenible de Vietnam.



La también presidenta del Comité Nacional sobre las Personas Mayores de Vietnam hizo la declaración al presidir hoy en la sede del Gobierno una conferencia para revisar el trabajo de los primeros siete meses de 2026 y definir las principales tareas para el resto del año.



Según la viceministra de Salud, Nguyen Thi Lien Huong, Vietnam cuenta actualmente con casi 16,5 millones de personas de la tercera edad. Más de 3,53 millones de ellos reciben prestaciones mensuales de la seguridad social, incluidos unos 2,35 millones de jubilados y 530 mil beneficiarios de prestaciones a partir de los 60 años. Además, más de 1,2 millones de ancianos reciben prestaciones preferenciales para personas con méritos revolucionarios y cerca de 2,5 millones perciben pensiones sociales.



La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra preside la conferencia del Comité Nacional sobre las Personas Mayores de Vietnam (Foto: VNA)



La atención sanitaria para este grupo también ha registrado avances. Cerca de 15,7 millones de personas mayores cuentan con seguro médico; el 80% dispone de expedientes de seguimiento de salud inicial y más del 69% recibe al menos un chequeo médico anual. El país cuenta con siete hospitales especializados en geriatría y unos 155 clínicas a nivel central y provincial con departamentos de geriatría.



Asimismo, Vietnam mantiene cerca de 80 mil clubes culturales, artísticos y deportivos, con más de tres millones de participantes mayores. El modelo de clubes intergeneracionales de autoayuda continúa expandiéndose.



Los delegados señalaron, no obstante, desafíos como el rápido envejecimiento de la población, la insuficiencia de infraestructuras y servicios de atención, los mecanismos todavía poco atractivos para la inversión socializada y una coordinación intersectorial que en algunos casos sigue siendo formal.



Al concluir la conferencia, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra pidió cambiar el enfoque de la atención y el cuidado hacia el apoyo, con el objetivo de reconocer a las personas mayores como un recurso para el desarrollo nacional. Para ello, instó a los ministerios, sectores y localidades a desplegar de manera coordinada las principales tareas hasta finales de 2026.



Entre las prioridades figuran perfeccionar las políticas relacionadas con las personas mayores, especialmente la Ley de Personas Mayores; desarrollar el ecosistema de la “economía plateada”; completar la base de datos nacional sobre este grupo y acelerar su transformación digital.



La viceprimera ministra también pidió fortalecer la atención sanitaria y la rehabilitación, desarrollar instituciones culturales y espirituales, promover la socialización de los servicios de cuidado y preparar adecuadamente el VII Congreso Nacional de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, para el mandato 2026-2031.



En materia de cooperación internacional, solicitó completar los proyectos pertinentes, participar en las negociaciones de la convención internacional sobre los derechos de las personas mayores y preparar iniciativas para la conferencia paralela del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 sobre la “economía plateada”.



También encargó al Ministerio de Seguridad Pública estudiar medidas para proteger a las personas de la tercera edad en el ciberespacio y, al mismo tiempo, aprovechar su papel en la ciberseguridad y la transformación digital nacional./.