Embajada de Vietnam en Tailandia celebra el Día Nacional y 50 años de nexos bilaterales

Bangkok (VNA) - La Embajada de Vietnam en Tailandia celebró el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam y el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, con la participación de cerca de 1.000 invitados.



Al intervenir en el acto, efectuado la víspera, el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, destacó la importancia del 2026 para el país con la celebración exitosa del XIV Congreso Nacional del Partido.



También afirmó que las últimas cinco décadas han sido un período de dinámico desarrollo que ha llevado las relaciones entre Vietnam y Tailandia a una nueva altura, con una comprensión mutua y una confianza estratégica cada vez más profundas.



En un contexto internacional y regional complejo, el embajador expresó su confianza en que ambos países seguirán siendo buenos amigos, buenos vecinos y socios fiables el uno del otro.





Intérpretes de música tradicional en la ceremonia. Foto: VNA

En representación del Gobierno Real de Tailandia, el viceministro de Relaciones Exteriores Vijavat Isarabhakdi valoró el desarrollo de las relaciones bilaterales. Señaló que estos vínculos están cada vez más presentes en la vida de los ciudadanos, las actividades empresariales, los intercambios y las inversiones, y propuso que las dos partes continúen aprovechando el impulso de la cooperación para acercar aún más a sus pueblos y economías.



Representantes empresariales y amigos tailandeses también expresaron valoraciones positivas sobre las relaciones entre Vietnam y Tailandia, al considerar que el desarrollo de los vínculos bilaterales ha creado condiciones más favorables para la cooperación, la inversión y los intercambios entre los pueblos.



La celebración se desarrolló en un espacio cultural singular con cuatro actividades destacadas, incluido el programa artístico “Melodías de compañerismo”, una presentación de la gastronomía imperial de Hue, la exposición fotográfica “Trayectoria de una asociación” y la exposición de pintura “Colores de la amistad”.



El programa artístico presentó diversos géneros de la música tradicional vietnamita, junto con obras musicales tailandesas interpretadas por artistas vietnamitas, creando un espacio de intercambio y exaltando las similitudes culturales entre ambos pueblos.



La presentación de la gastronomía imperial de Hue dio a conocer creaciones especiales, que reflejan la sofisticación del patrimonio culinario de la antigua capital y transmiten un mensaje de prosperidad y amistad duradera.



Por su parte, la exposición fotográfica “Trayectoria de una asociación” exhibió 40 obras que recogen el recorrido de cinco décadas de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, mientras que la muestra de pintura “Colores de la amistad” presentó obras del pintor Nguyen Hong Tuan sobre los paisajes, las personas y la vida en ambos países.



Las actividades contribuyeron a dar a conocer el rico patrimonio cultural de Vietnam y, al mismo tiempo, pusieron de relieve los estrechos vínculos y la amistad duradera entre los pueblos de Vietnam y Tailandia./.