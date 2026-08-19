Política

Embajada de Vietnam en Tailandia celebra el Día Nacional y 50 años de nexos bilaterales

La Embajada de Vietnam en Tailandia celebró el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam y el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, con la participación de cerca de 1.000 invitados.

El embajador Pham Viet Hung presenta al viceministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Vijavat Isarabhakdi, varios platos de la gastronomía real de Hue. Foto: VNA
El embajador Pham Viet Hung presenta al viceministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Vijavat Isarabhakdi, varios platos de la gastronomía real de Hue. Foto: VNA

Bangkok (VNA) - La Embajada de Vietnam en Tailandia celebró el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam y el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, con la participación de cerca de 1.000 invitados.

Al intervenir en el acto, efectuado la víspera, el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, destacó la importancia del 2026 para el país con la celebración exitosa del XIV Congreso Nacional del Partido.

También afirmó que las últimas cinco décadas han sido un período de dinámico desarrollo que ha llevado las relaciones entre Vietnam y Tailandia a una nueva altura, con una comprensión mutua y una confianza estratégica cada vez más profundas.

En un contexto internacional y regional complejo, el embajador expresó su confianza en que ambos países seguirán siendo buenos amigos, buenos vecinos y socios fiables el uno del otro.

vnanet-potal-ton-vinh-tinh-huu-nghi-ben-vung-va-hop-tac-viet-nam-thai-lan-8964204.jpg
Intérpretes de música tradicional en la ceremonia. Foto: VNA

En representación del Gobierno Real de Tailandia, el viceministro de Relaciones Exteriores Vijavat Isarabhakdi valoró el desarrollo de las relaciones bilaterales. Señaló que estos vínculos están cada vez más presentes en la vida de los ciudadanos, las actividades empresariales, los intercambios y las inversiones, y propuso que las dos partes continúen aprovechando el impulso de la cooperación para acercar aún más a sus pueblos y economías.

Representantes empresariales y amigos tailandeses también expresaron valoraciones positivas sobre las relaciones entre Vietnam y Tailandia, al considerar que el desarrollo de los vínculos bilaterales ha creado condiciones más favorables para la cooperación, la inversión y los intercambios entre los pueblos.

La celebración se desarrolló en un espacio cultural singular con cuatro actividades destacadas, incluido el programa artístico “Melodías de compañerismo”, una presentación de la gastronomía imperial de Hue, la exposición fotográfica “Trayectoria de una asociación” y la exposición de pintura “Colores de la amistad”.

El programa artístico presentó diversos géneros de la música tradicional vietnamita, junto con obras musicales tailandesas interpretadas por artistas vietnamitas, creando un espacio de intercambio y exaltando las similitudes culturales entre ambos pueblos.

La presentación de la gastronomía imperial de Hue dio a conocer creaciones especiales, que reflejan la sofisticación del patrimonio culinario de la antigua capital y transmiten un mensaje de prosperidad y amistad duradera.

Por su parte, la exposición fotográfica “Trayectoria de una asociación” exhibió 40 obras que recogen el recorrido de cinco décadas de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, mientras que la muestra de pintura “Colores de la amistad” presentó obras del pintor Nguyen Hong Tuan sobre los paisajes, las personas y la vida en ambos países.

Las actividades contribuyeron a dar a conocer el rico patrimonio cultural de Vietnam y, al mismo tiempo, pusieron de relieve los estrechos vínculos y la amistad duradera entre los pueblos de Vietnam y Tailandia./.

VNA
#Día Nacional de Vietnam #Vietnam #Tailandia #asociación estratégica integral #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, presenta la propuesta del Gobierno. (Foto: VNA)

Parlamento debate enmienda de la Ley de Tierras de 2024

Los diputados examinaron hoy las orientaciones de la política para modificar la Ley de Tierras de 2024, en el marco de la segunda fase de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura.

La unidad nacional, fuerza para construir el futuro de Vietnam

La unidad nacional, fuerza para construir el futuro de Vietnam

La Revolución de Agosto de 1945 fue uno de los mayores hitos de la historia de Vietnam. Bajo el liderazgo del Partido y del Presidente Ho Chi Minh, el levantamiento general triunfó y llevó al país a una nueva era, al tiempo que reafirmó una verdad fundamental: la unidad es una fuerza invencible.

En el evento. Foto: VNA

Venezuela destaca los valores de la Revolución vietnamita

La Embajada de Vietnam en Venezuela, en coordinación con la Casa de la Amistad Venezuela-Vietnam (CAVV) y la Universidad Internacional de las Comunicaciones (UICOM), celebró este 17 de agosto (hora local) el 81 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).

Funcionarios del Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio Doan Ket tramitan expedientes y documentos en un entorno electrónico. Foto: baolaichau.vn

Impulsan la innovación y las iniciativas creativas en la provincia de Lai Chau

En los últimos años, el movimiento de investigación y propuesta de iniciativas en la provincia vietnamita de Lai Chau ha experimentado un notable desarrollo, impulsando la innovación en organismos y entidades, lo que ha contribuido a mejorar la eficiencia del trabajo, la calidad de los servicios prestados a la población y el desarrollo socioeconómico local.