Target y Walmart amplían la búsqueda de proveedores vietnamitas

Hanoi (VNA) - Los gigantes estadounidenses del comercio minorista Target y Walmart participarán en Vietnam International Sourcing (VIS) 2026 en busca de proveedores nacionales, una oportunidad para que las empresas del país accedan a nuevos pedidos de exportación y se integren en las cadenas de suministro internacionales.



Target participará por primera vez en el evento y buscará proveedores de artículos para el hogar, textiles domésticos, productos infantiles, cuidado personal y belleza. Walmart, que acudirá por cuarto año consecutivo, centrará su búsqueda en ropa y accesorios, calzado, textiles, electrodomésticos, muebles, alimentos y bienes de consumo.



La participación de ambos grupos refleja la creciente confianza en la capacidad productiva y de suministro de las empresas vietnamitas. En 2025, Vietnam exportó unos 46,3 mil millones de dólares en textiles y confecciones, cerca de 30 mil millones en calzado y bolsos, 17,2 mil millones en madera y productos derivados y 11 mil millones en productos pesqueros.



Target también busca empresas con capacidad OEM/ODM para diseñar, desarrollar y fabricar productos de marca propia. Entre sus prioridades figuran proveedores con instalaciones en Vietnam, un importante volumen de exportación, capacidad productiva estable y experiencia con grandes grupos y cadenas minoristas internacionales.



Esta tendencia abre nuevas posibilidades para las empresas vietnamitas, que pueden avanzar desde la fabricación por encargo hacia segmentos de mayor valor y establecer relaciones de largo plazo con grandes minoristas.



Según Do Ngoc Hung, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos, los proveedores vietnamitas han mejorado sus instalaciones productivas, certificaciones internacionales, gestión de calidad y seguridad alimentaria, elevando su capacidad para cumplir los requisitos de los compradores.



Estados Unidos continúa siendo el principal mercado de exportación de Vietnam. En los primeros siete meses de este año, las ventas vietnamitas al mercado estadounidense alcanzaron 104,7 mil millones de dólares, un aumento interanual de 23% . En 2025, Estados Unidos importó más de 153 mil millones de dólares en productos vietnamitas, un 42% más que el año anterior.



Matt Priest, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores y Minoristas de Calzado de Estados Unidos (FDRA), calificó a Vietnam de socio estratégico y fuente importante de calzado para el mercado estadounidense, destacando su capacidad productiva, calidad y fiabilidad.



Transparencia y trazabilidad, claves para competir



Target cuenta con más de 2.000 establecimientos en Estados Unidos, mientras que Walmart, el mayor grupo minorista del mundo, opera más de 10.900 tiendas y clubes en 19 países. Para aprovechar las oportunidades, las empresas vietnamitas deberán preparar perfiles corporativos en inglés, muestras de productos e información detallada sobre sus fábricas, capacidad productiva, mercados de exportación, clientes, certificaciones y capacidades OEM/ODM.



También deberán cumplir requisitos sobre seguridad de los productos, responsabilidad social, medioambiente, materias primas y origen. La transparencia y trazabilidad cobran especial importancia ante el endurecimiento de los controles estadounidenses sobre el origen de las mercancías.



Las empresas deben poder proporcionar información fiable sobre materias primas, proveedores, lugares de producción y las distintas etapas de fabricación, especialmente en sectores con cadenas de suministro complejas como textiles, calzado, electrónica y productos con componentes semiconductores.



En este contexto, Vietnam mantiene ventajas por su estructura exportadora, pero para ampliar su presencia en el mercado estadounidense deberá seguir elevando su capacidad productiva y garantizar estrictamente los requisitos de origen, calidad y trazabilidad./.

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