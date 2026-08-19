Parlamento debate enmienda de la Ley de Tierras de 2024

Hanoi (VNA) - Los diputados examinaron hoy las orientaciones de la política para modificar la Ley de Tierras de 2024, en el marco de la segunda fase de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura.



El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, presentó la propuesta del Gobierno sobre el tema.



Según el titular, tras casi dos años de aplicación, la Ley de Tierras de 2024 y sus documentos de aplicación han generado importantes cambios en la gestión de las tierras.



Sin embargo, señaló, su implementación aún presenta algunos obstáculos, mientras que numerosas nuevas orientaciones sobre el desarrollo de la economía privada, la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la descentralización y delegación de competencias requieren ser institucionalizadas.



Por ello, enfatizó, la modificación de la ley se considera urgente para eliminar los cuellos de botella y liberar los recursos de tierras al servicio del desarrollo socioeconómico.



Dijo que la modificación de la ley persigue tres objetivos principales: institucionalizar oportunamente las orientaciones del Partido sobre la política de tierras, el desarrollo de la economía privada y la transformación digital; resolver los obstáculos urgentes y liberar recursos para alcanzar un alto crecimiento económico; y construir un modelo moderno, racionalizado y eficaz de gestión de tierras mediante el fortalecimiento de la descentralización, la delegación de competencias y la reforma administrativa.



El principio rector consiste en mantenerse estrechamente vinculado a la realidad, incorporar a la legislación los mecanismos que ya han sido puestos a prueba y limitar la Ley a la regulación de contenidos de carácter general y estable.



Al mismo tiempo, se reforzarán la descentralización y la delegación de competencias, vinculadas al control y la supervisión, así como al aprovechamiento eficaz de los recursos de tierras.



Sobre la base de la Resolución No. 21-NQ/TW y de los resultados de la revisión de la práctica, el Gobierno aprobó siete grandes grupos de políticas, entre ellos la renovación de la planificación y los planes de uso de la tierra; el perfeccionamiento de los mecanismos de asignación y arrendamiento de tierras, así como de subasta y licitación y de las políticas de recuperación de tierras, indemnización, asistencia y reasentamiento.



También abarca la renovación de los mecanismos financieros y de precios de la tierra; perfeccionar los derechos y obligaciones de los usuarios de tierras y promover la concentración de tierras; el impulso de la reforma administrativa, la transformación digital, la descentralización, la delegación de competencias y la construcción de una base de datos sobre tierras; y el aumento de la inspección y supervisión, así como el tratamiento del abandono, la contaminación y la degradación de las tierras.



Por su parte, el subjefe de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Nguyen Ngoc Bao, señaló que el Comité está de acuerdo con la necesidad y urgencia de modificar la Ley de Tierras, con miras a que entre en vigor el 1 de marzo de 2027.



Propuso continuar perfeccionando el proyecto para garantizar la calidad del expediente que se presentará a la Asamblea Nacional en su segundo periodo de sesiones.



En cuanto a la planificación y clasificación de las tierras, el Comité propuso adoptar un enfoque de gestión moderno y aplicar un control estricto mediante cuotas únicamente a determinadas categorías de tierras importantes, como las destinadas al cultivo de arroz, los bosques y la defensa y seguridad nacional.



Las demás categorías deberían gestionarse con mayor flexibilidad, de acuerdo con las necesidades de desarrollo socioeconómico. Asimismo, es necesario aclarar el método de integración de la planificación y simplificar los planes de uso de la tierra a nivel comunal.



En relación con la asignación y recuperación de tierras y el reasentamiento, el Comité pidió aclarar la base práctica para establecer una unidad de servicios públicos dependiente del Comité Popular a nivel comunal encargada del desarrollo del fondo de tierras; así como definir estrictamente los criterios para determinar los proyectos que realmente sean necesarios por razones de interés nacional o público, evitando abusos en la recuperación de tierras y garantizando los derechos e intereses legítimos de la población.



En materia de finanzas de la tierra, el Comité propuso establecer un mecanismo razonable de precios de la tierra que facilite la atracción de inversiones; regular las tablas de precios y los coeficientes de ajuste de manera flexible en cada período./.

VNA