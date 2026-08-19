Vietnam y Hong Kong (China) amplían la cooperación en educación y tecnología

Hong Kong, China (VNA)- Con las buenas relaciones entre Vietnam y Hong Kong (China), el hecho de que los intelectuales y talentos vietnamitas lleguen a esa urbe para estudiar y trabajar no solo ayuda a impulsar la cooperación bilateral en educación y formación, sino que también actúa como un importante catalizador para el desarrollo científico y tecnológico y la investigación del país indochino.

Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en esta Región Administrativa Especial, Le Duc Hanh, cónsul general de Hanoi en el territorio, comentó que con un entorno académico estandarizado internacionalmente, Hong Kong se está consolidando como un puente de conexión para el intercambio de conocimientos.

De este modo, crea una base sólida para que el joven talento vietnamita se integre a nivel global y brinde aportes activos al desarrollo científico y tecnológico de la nación sudesteasiática en esta nueva era, reiteró.

Por su parte, la profesora Emily M. Nason, directora de admisiones de grado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST), informó que actualmente, la institución tiene alrededor de 40 vietnamitas que estudian programas de licenciatura, centrándose principalmente en ciencias, negocios, técnica y ciencias sociales.

La profesora Nason valoró enormemente la sobresaliente capacidad académica, la mentalidad abierta, la rápida adaptabilidad y la actitud proactiva de los estudiantes vietnamitas, afirmando que estas cualidades poseen un gran potencial para el desarrollo de sus futuras carreras profesionales.

El estudiante Pham Hai Binh en la entrevista. (Fuente: VNA)

Al aconsejar a los estudiantes vietnamitas, el especialista subrayó que, además de esforzarse por obtener buenos resultados académicos para cumplir con los requisitos de admisión, deben cultivar una actitud abierta y una mentalidad global.

El creciente número de estudiantes vietnamitas en Hong Kong es testimonio de la profundización de la cooperación educativa entre ambas partes, puntualizó.

Al evaluar esta tendencia, señaló que las actividades de creación de redes —como la iniciativa "Study in Hong Kong" y el hecho de que el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam organizara por primera vez un pabellón nacional en la Conferencia y Exposición de la Asociación de Asia-Pacífico para la Educación Internacional (APAIE)— han abierto nuevas vías de cooperación entre las partes.

Los programas de intercambio de estudiantes entre la HKUST y las universidades vietnamitas contribuyen activamente a la formación de recursos humanos de alta calidad en áreas de fortaleza compartida, como la inteligencia artificial y la microelectrónica, argumentó.

Mientras tanto, con cinco años de desempeñar el papel como embajador estudiantil en la HKUST durante cinco años, Pham Hai Binh evaluó que Hong Kong es un destino ideal para estudiar en el extranjero debido a su cercanía geográfica con Vietnam, sus similitudes culturales y su condición de centro neurálgico que conecta a las principales economías asiáticas.

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La HKUST ocupa el puesto 33 a nivel mundial en la clasificación de universidades mundiales en 2027 de QS y el sexto en la lista de instituciones de Asia en 2026.

En el contexto de que Vietnam promueve la integración internacional integral e implementa activamente la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre avances en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, la preparación proactiva de recursos humanos de alta calidad en campos tecnológicos centrales como la inteligencia artificial, la microelectrónica y los semiconductores se ha convertido en una tarea estratégica de primer nivel./.

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