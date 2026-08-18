Inauguran primer instituto de robótica e inteligencia artificial en Delta del Mekong

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Universidad Nam Can Tho presentó hoy el Instituto de Investigación en Robótica e Inteligencia Artificial DNC (DNC-IRAI), con el objetivo de convertirlo en el primer centro del Delta del Río Mekong especializado en formación, investigación aplicada y transferencia tecnológica en robótica, inteligencia artificial (IA) y automatización.



La universidad inauguró simultáneamente el DNC-IRAI y su Empresa de Tecnología Digital e Innovación, con miras a construir un ecosistema que conecte la formación, la investigación, el desarrollo tecnológico, el ensayo, la transferencia y la comercialización de productos.



El rector de la Universidad Nam Can Tho, Nguyen Van Quang, indicó que el DNC-IRAI, equipado con laboratorios de programación de robótica e IA, diseño, ensayo y desarrollo de aplicaciones robóticas, además de un taller de fabricación de robots, constituye un paso estratégico para vincular la investigación con las necesidades prácticas. En este modelo, la tecnología debe traducirse en productos capaces de generar valor para la sociedad.



Presentación de un robot MC - Recepcionista (Foto: VNA)



El Instituto trabajará con las facultades especializadas para apoyar las actividades prácticas y de investigación de estudiantes de grado, máster y doctorado, así como para desarrollar proyectos y trabajos académicos vinculados a problemas tecnológicos reales. También prevé poner en marcha programas especializados de formación en ingeniería robótica e IA.



Las investigaciones estarán orientadas principalmente a resolver necesidades concretas del Delta del Río Mekong, con énfasis en agricultura inteligente, robots para asistencia médica, automatización industrial y servicios. También abarcarán la cartografía digital, los gemelos digitales y aplicaciones tecnológicas destinadas al desarrollo turístico.



El director del DNC-IRAI, Nguyen Chi Ngon, explicó que, además de programas de formación de larga duración, el Instituto organizará cursos de corta duración sobre aplicaciones de IA, programación de robots y operación de sistemas automatizados dirigidos a estudiantes, empresas y la comunidad, facilitando así el acceso a las nuevas tecnologías en la región.



Por su parte, la Empresa de Tecnología Digital e Innovación de la Universidad Nam Can Tho funcionará como puente entre la universidad, investigadores y estudiantes, por un lado, y las empresas y el mercado, por otro. Sus áreas de actividad incluirán IA, robótica, automatización, software, datos, BIM/GIS, gemelos digitales y transformación digital, con el objetivo de trasladar los resultados de investigación del laboratorio a las etapas de ensayo, transferencia y comercialización.



La puesta en marcha del DNC-IRAI amplía las capacidades regionales de formación e investigación tecnológica y crea nuevas oportunidades de conexión entre universidades, empresas y mercado laboral. Con ello, contribuirá al desarrollo de recursos humanos capaces de dominar las nuevas tecnologías y reforzará el papel de Can Tho como centro educativo, científico, tecnológico y de innovación del Delta del Río Mekong./.