Vietnam refuerza seguridad nacional en el ciberespacio

Hanoi (VNA) - La transformación digital y el rápido desarrollo del ciberespacio están ampliando el alcance de la seguridad nacional y planteando nuevos desafíos para Vietnam, que impulsa medidas institucionales, tecnológicas y de formación de recursos humanos para proteger la soberanía digital, la ciberseguridad y la seguridad de los datos.



Según el teniente general Le Xuan Minh, director del Departamento de Ciberseguridad y Prevención y Lucha contra los Delitos de Alta Tecnología (A05) del Ministerio de Seguridad Pública, el ciberespacio se ha convertido en una infraestructura esencial para el Gobierno, la sociedad y la economía digitales, mientras que los datos constituyen un recurso estratégico.



Esta transformación genera nuevos riesgos, como las amenazas a la soberanía de los datos, la dependencia tecnológica transfronteriza y el aumento de los ciberataques, cada vez más sofisticados y con un uso creciente de la inteligencia artificial (IA).



El ciberespacio se ha convertido además en una “zona gris” de la competencia estratégica, donde se intensifican el reconocimiento, el espionaje, los ataques cibernéticos y la guerra informativa por debajo del umbral del conflicto militar. A ello se suman nuevas formas de manipulación de la confianza digital mediante algoritmos de redes sociales y servicios transfronterizos de IA.



Tecnologías como la computación cuántica, la IA, los vehículos aéreos no tripulados (UAV), las redes 5G y 6G e Internet por satélite también plantean desafíos para la autonomía tecnológica. No dominar tecnologías, productos y servicios esenciales podría aumentar la dependencia y afectar a la soberanía digital y la seguridad de los datos.



Tres prioridades estratégicas



Ante estos desafíos, Vietnam ha impulsado tres líneas estratégicas. La primera es perfeccionar el marco jurídico e institucional. El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista emitió la Directiva N.º 57-CT/TW, del 31 de diciembre de 2025, sobre el fortalecimiento de la ciberseguridad y la protección de la información y los datos. La Asamblea Nacional también aprobó la Ley de Ciberseguridad, mientras el Gobierno encargó al Ministerio de Seguridad Pública elaborar la Ley de Seguridad de los Datos y la normativa sobre el desarrollo y gestión de UAV.



La segunda es reforzar la autonomía tecnológica. Las fuerzas especializadas han desarrollado plataformas de seguridad, sistemas operativos, aplicaciones de IA y chatbots, además de investigar soluciones criptográficas resistentes a la computación cuántica, sistemas de defensa cibernética activa, mecanismos de protección de terminales y una “nube de seguridad” de nivel ultrasecreto.



La tercera prioridad es formar recursos humanos altamente cualificados en ciberseguridad y seguridad de los datos. El A05 ha completado su estructura organizativa en las 34 provincias y ciudades y organiza cada año cientos de cursos de capacitación para las fuerzas de seguridad pública, ministerios, organismos y administraciones locales.



Asimismo, el A05 ha participado en el proceso de aprobación de la firma de la Convención de Hanoi contra el Ciberdelincuencia y en la construcción de la sede del Centro de Prevención y Lucha contra contra estos delitos en Asia-Pacífico.



De una defensa pasiva a una defensa activa



La Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político establece que garantizar la soberanía nacional en el ciberespacio, la ciberseguridad y la seguridad de los datos constituye un requisito transversal para el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital.



En línea con ello, la Directiva N.º 57-CT/TW plantea pasar de una “defensa pasiva” a una “defensa activa” y “positiva”, con capacidad para identificar y afrontar los riesgos desde una etapa temprana.



Vietnam deberá continuar perfeccionando el marco jurídico sobre las infraestructuras y servicios esenciales del ciberespacio, los datos, los algoritmos y las tecnologías avanzadas, así como desarrollar capacidades para prevenir y combatir la ciberguerra y la guerra informativa.



También será necesario reforzar la soberanía digital y la autonomía del ecosistema tecnológico, garantizar el funcionamiento estable de Internet incluso en situaciones de emergencia y proteger nuevos espacios estratégicos, como el espacio cognitivo y el espacio aéreo de baja cota, además de las infraestructuras esenciales y las bases de datos críticas.



El objetivo final es proteger los datos personales y construir un ciberespacio seguro y saludable, permitiendo a la población aprovechar plenamente los beneficios del desarrollo socioeconómico en la era digital./.

VNA