Reabre aeropuerto de Lien Khuong tras más de cinco meses de suspensión

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Lien Khuong, principal puerta aérea de la ciudad de Da Lat, reanudó hoy sus operaciones tras más de cinco meses de cierre para la reparación y modernización de su infraestructura, con la llegada de los primeros vuelos de Vietnam Airlines procedentes de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Dos vuelos de Vietnam Airlines aterrizaron durante la mañana con un total de 368 pasajeros y una ocupación del 100%. Ambos fueron operados con aviones Airbus A321 y recibidos con el tradicional saludo de cañones de agua.



En la jornada de reapertura, el grupo Vietnam Airlines, integrado por Vietnam Airlines, Pacific Airlines y VASCO, operó cinco vuelos hacia Lien Khuong. Las rutas entre Da Lat y Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang recuperaron una frecuencia conjunta de siete vuelos de ida y vuelta diarios, mientras que la conexión con Can Tho, operada por VASCO, contará con un vuelo diario de ida y vuelta en aeronaves ATR 72.



La reapertura del aeropuerto permite restablecer una importante conexión de transporte para la provincia de Lam Dong, cuya economía depende en gran medida del turismo. Antes del cierre, Lien Khuong gestionaba unos 36 vuelos diarios y alrededor de 6.000 pasajeros. Durante los más de cinco meses de suspensión, cerca de un millón de viajeros se vieron afectados y tuvieron que recurrir al transporte terrestre o aeropuertos cercanos.



Según el plan inicial de explotación, el aeropuerto podrá atender entre 36 y 40 vuelos diarios y unos 6.800 pasajeros al día, con un volumen estimado de 816.000 pasajeros durante los últimos cuatro meses de 2026.



El proyecto de reparación, ejecutado por la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV), contó con una inversión superior a 1,032 billones de dongs (unos 39,2 millones de dólares). Los trabajos incluyeron la reparación de la pista 09/27, de 3.250 metros de largo y 45 metros de ancho, así como de las calles de rodaje, los sistemas de drenaje, la iluminación y otras instalaciones necesarias para las operaciones aéreas.



Tras la modernización, la pista puede recibir aeronaves de mayor tamaño y peso, lo que permitirá ampliar la capacidad de explotación y abrir nuevas conexiones nacionales e internacionales. Entre los modelos que pueden operar con su capacidad máxima figuran el B737, B757, A320, A321, A300 y ATR 72.



La red doméstica hacia Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Vinh, Hai Phong y Can Tho ha sido restablecida. En el ámbito internacional, está previsto operar cuatro vuelos semanales entre Da Lat y Kuala Lumpur, mientras que la ruta Da Lat-Singapur se reanudará en diciembre con tres vuelos semanales.



El presidente del Comité Popular de Lam Dong, Ho Van Muoi, destacó que Lien Khuong constituye una infraestructura estratégica para conectar la meseta de Lam Vien con los principales centros económicos y turísticos nacionales e internacionales.



En los primeros siete meses de 2026, pese al cierre del aeropuerto, la provincia recibió unos 14,2 millones de visitantes y registró ingresos turísticos superiores a 40 billones de dongs (casi 1,53 mil millones de dólares), un 22% más que en el mismo período de 2025.



La reapertura coincide además con la celebración de varios grandes eventos previstos para los últimos meses del año, entre ellos el XI Festival de Flores de Da Lat-Lam Dong, el III Festival Cultural de Brocado de Vietnam y el Festival Internacional de Música Langbiang 2026. La recuperación de las conexiones aéreas facilitará así el desplazamiento de turistas, inversores y participantes.



A largo plazo, la infraestructura renovada sentará las bases para ampliar la red aérea de Lam Dong y fortalecer sus conexiones con los principales centros económicos y turísticos. El objetivo es que el Aeropuerto Internacional de Lien Khuong alcance la categoría 4E en 2030, con una visión hacia 2050./.

VNA