Turismo

Vietjet conecta Vietnam con nuevos destinos en Asia

Vietjet inaugurará nuevas rutas a Cebú, Clark, Chiang Mai y Osaka, además de reanudar vuelos a Da Lat, con promociones especiales.

Un avión de Vietjet (Foto: Vietjet)
Un avión de Vietjet (Foto: Vietjet)

Hanoi (VNA) - Nuevos y estimulantes viajes aguardan a los pasajeros, a medida que la aerolínea vietnamita Vietjet lanza una serie de rutas que conectan el país con Cebú y Clark (Filipinas), Chiang Mai (Tailandia) y Osaka (Japón).

Para celebrar estos nuevos servicios, del 18 al 20 de agosto de 2026, los viajeros podrán reservar billetes de clase Económica desde 0 dong (sin incluir tasas e impuestos) y obtener un 20% de descuento en boletos SkyBoss y Deluxe al utilizar el código promocional HIVJ20, abriendo así la puerta a destinos fascinantes en toda Asia.

En Filipinas, Vietjet inaugurará tres nuevas rutas a partir del 10 de noviembre de 2026: Ciudad Ho Chi Minh-Cebú, Hanoi-Cebú y Ciudad Ho Chi Minh-Clark; cada una contará con tres vuelos de ida y vuelta semanales.

Los servicios Hanoi-Cebú y Ciudad Ho Chi Minh-Clark operarán los martes, jueves y sábados. En cuanto al trayecto Ciudad Ho Chi Minh-Cebú, los vuelos de salida desde Ciudad Ho Chi Minh partirán los martes, jueves y sábados, mientras que los vuelos de regreso desde Cebú operarán los miércoles, viernes y domingos.

Estos nuevos servicios ofrecerán a los pasajeros mayor flexibilidad de viaje, facilitando más que nunca el turismo, el comercio y la conectividad entre Vietnam y Filipinas.

Ampliando su conectividad más allá de Filipinas, Vietjet también acercará a los viajeros al norte de Tailandia con una nueva ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Chiang Mai a partir del 25 de octubre de 2026. El servicio contará con cuatro vuelos de ida y vuelta a la semana, operando los lunes, miércoles, viernes y domingos.

En poco más de dos horas, los viajeros podrán llegar a la encantadora y tranquila ciudad de Chiang Mai, famosa por sus templos singulares, su clima agradable y su rica cultura local.

Continuando con la expansión de su red internacional, Vietjet lanzará un nuevo trayecto entre Da Nang y Osaka (Kansai) a partir del 20 de diciembre de 2026, con cuatro vuelos de ida y vuelta semanales (martes, jueves, sábados y domingos), acercando a los viajeros a uno de los destinos más vibrantes y culturalmente distintivos de Japón.

Asimismo, el 19 de agosto de 2026 se reanudarán las rutas nacionales que conectan Da Lat con Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Vinh y Da Nang, acercando así la "Ciudad de las Mil Flores" y facilitando los desplazamientos tanto para los residentes como para los turistas.

Para celebrar las nuevas rutas y el regreso de un destino favorito, entre el 18 y el 20 de este mes, Vietjet ofrece cientos de miles de billeteres Eco desde 0 dong (sin incluir tasas e impuestos), además de un 20% de descuento en los boletos SkyBoss y Deluxe al utilizar el código promocional HIVJ20, en www.vietjetair.com o en la aplicación móvil de Vietjet Air.

La promoción es válida para vuelos directos entre Vietnam y Filipinas, Tailandia, Japón y Corea del Sur; las rutas Phu Quoc – Hong Kong (China) y Phu Quoc – Taipéi (Taiwán, China); así como para itinerarios nacionales a Da Lat, a través de todos los canales de venta de Vietjet.

El periodo de viaje promocional abarca desde el 7 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027 (excluyendo temporadas altas y festivos, y sujeto a condiciones específicas del mercado).

Desde las aguas turquesas de Cebú y las nuevas aventuras en Clark hasta el encanto atemporal del norte de Tailandia, los colores otoñales e invernales de Japón y Corea del Sur, y la romántica Da Lat en la Altiplanicie Occidental de Vietnam, una gran variedad de destinos apasionantes aguarda a los viajeros durante la temporada de vacaciones de fin de año.

Quienes vuelen con Vietjet disfrutarán de una flota moderna, un servicio cálido y atento, y un menú con platos favoritos de la cocina vietnamita e internacional —como el Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas finas de ternera), el Banh Mi (delicioso bocadillo vietnamita) y el café con hielo vietnamita—, además de experiencias culturales y de entretenimiento únicas a 10.000 metros de altura./.

VNA
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