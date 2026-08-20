Prensa argentina elogia la Revolución de Agosto de Vietnam

Buenos Aires (VNA) - La Revolución de Agosto permitió al pueblo vietnamita liberarse de la dominación colonial y fascista, conquistar la independencia y la soberanía, y abrir una nueva etapa en la historia nacional, destacó hoy la publicación argentina Acercándonos Ediciones en sus páginas.

​​Con motivo del 81 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945 - 19 de agosto de 2026), Acercándonos Ediciones publicó un artículo en el que resalta el significado histórico de la Insurrección General de agosto de 1945.

​Bajo el título “Revolución de Agosto, el pueblo de Vietnam vence al fascismo”, el artículo afirma que ese hito histórico fue el resultado de un largo proceso de lucha del pueblo vietnamita contra la opresión y el régimen colonial, bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh y de las fuerzas revolucionarias.

​​De acuerdo con Acercándonos Ediciones, la victoria de la Revolución de Agosto creó las condiciones para el nacimiento de la República Democrática de Vietnam. El 2 de septiembre de 1945, el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia en Hanoi, proclamando ante el pueblo vietnamita y el mundo el nacimiento de un Estado vietnamita independiente.

​La publicación argentina considera que los acontecimientos de agosto de 1945 no solo cambiaron el destino del pueblo vietnamita, sino que también generaron “aspiración y motivación” para que muchos otros pueblos se levantaran en lucha para liberarse de las “tristes y largas noches coloniales”.

​​En su síntesis histórica, la publicación argentina recuerda el proceso mediante el cual Francia estableció progresivamente su dominación colonial sobre Vietnam desde 1858. Durante varias décadas surgieron numerosos movimientos patrióticos en distintas regiones, reflejo de la voluntad del pueblo vietnamita de no someterse a la dominación extranjera.​

El 2 de septiembre de 1945, en la plaza Ba Dinh de Hanoi, el Presidente Ho Chi Minh lee la “Declaración de la Independencia", proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, primer Estado democrático popular del Sudeste Asiático. (Foto: VNA)

El artículo destaca especialmente el desarrollo del movimiento revolucionario impulsado y dirigido por el Presidente Ho Chi Minh. El 3 de febrero de 1930, el líder Nguyen Ai Quoc presidió la Conferencia para la unificación de las organizaciones comunistas, que decidió establecer el Partido Comunista de Vietnam, marcando un importante punto de inflexión en la Revolución vietnamita.

​​Según el artículo, esta fuerza política perseguía el objetivo de llevar adelante la revolución contra el colonialismo en Vietnam. En 1941 se creó el Viet Minh, que reunió a amplios sectores de la población en la lucha por la independencia nacional.

​​Acercándonos Ediciones recordó que cuando Japón anunció su rendición ante los Aliados el 15 de agosto de 1945, las fuerzas revolucionarias vietnamitas aprovecharon rápidamente la oportunidad histórica. Los comités revolucionarios comenzaron a asumir las funciones de gobierno en numerosas localidades, mientras el movimiento para tomar el poder se extendía. El 19 de agosto, el pueblo de Hanoi tomó el poder, y la victoria en la capital impulsó rápidamente el levantamiento en otras localidades del país.

​​Para este medio argentino, la Revolución de Agosto no fue simplemente un acontecimiento político de la historia de Vietnam, sino que abrió una nueva era en la que el pueblo vietnamita recuperó su dignidad, soberanía, independencia y derecho a vivir en paz.

​​Se trata, subraya la publicación, de valores por los que generaciones de vietnamitas realizaron grandes sacrificios.

​​Desde esta perspectiva, la Revolución de Agosto tuvo también un significado más amplio para el movimiento de liberación nacional en el mundo. La victoria del pueblo vietnamita se convirtió en una fuente de inspiración para los pueblos que luchaban contra el colonialismo, demostrando que un pueblo oprimido podía levantarse y conquistar el derecho a decidir su propio destino.

​​Asimismo, Acercándonos Ediciones destaca que la conmemoración de la Revolución de Agosto constituye una ocasión para recordar a quienes sacrificaron sus vidas en la lucha por la independencia y valorar los logros de los que disfrutan las generaciones posteriores.

​​Más de ocho décadas después de la Insurrección General, el artículo de Acercándonos Ediciones muestra que la Revolución de Agosto continúa siendo vista en Argentina como un símbolo de la voluntad de independencia y del derecho a la autodeterminación del pueblo vietnamita, así como un acontecimiento cuyo significado trasciende las fronteras de Vietnam y contribuyó a impulsar los movimientos de liberación nacional en el mundo./.

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